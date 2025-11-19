Congresistas presentan reconsideraciones de voto para inhabilitar a Betssy Chávez por 10 años

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista fujimorista, Eduardo Castillo, presentó una reconsideración de la votación que buscaba inhabilitar a Betssy Chávez, luego de que el Pleno no alcanzara el número de votos requerido para su aprobación. "Avalan el golpe de Estado de Pedro Castillo", cuestionó.

Presentó reconsideración para inhabilitación

Tras la votación en el Pleno del Congreso con 56 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, parte de los congresistas que sí buscaron inhabilitar a Bettsy Chávez para ejercer cargos públicos por un plazo de 10 años, han presentado mociones de reconsideración del voto

Tal es el caso del legislador de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, quien a su salida del Pleno, indicó que el impedimento debería darse. En tal sentido, señaló que ha presentado una revisión de esta decisión.

"Debe de inhabilitarse totalmente a la señora Betssy Chávez por apoyar el golpe de Estado con Pedro Castillo. He presentado y he firmado la reconsideración de esa votación", señaló.

Reconsideración de voto presentada por Eduardo Castillo

El congresista indicó que parte del Congreso "avalan un golpe de Estado del señor Pedro Castillo, mal hecho, mal dado avalado por la señora Chávez". En ese sentido, mantiene la "esperanza" de que prospere su reconsideración.

Adicional al pedido de Castillo, los congresistas Norma Yarrow y Jorge Montoya también presentaron reconsideraciones de voto para la reevaluación del caso.

Yarrow presentó reconsideración a la votación

Las tres mociones fueron presentadas ante el presidente del Parlamento donde se solicita el pedido basado en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de la República.

Jorge Montoya presentó reconsideración a voto

No se alcanzó votos para inhabilitar a Chávez

Este miércoles 19 de noviembre se realizó la votación para la inhabilitación de la ex premier del gobierno del expresidente Castillo en el Congreso de la República.

En la votación no se contó con la participación de los miembros de la Comisión Permanente, 28 miembros, una de las razones que también impulsaría la revisión de la decisión del Pleno.

La votación fue dirigida por el presidente encargado del Legislativo, Fernando Rospigliosi. La votación resultó con 54 votos a favor, cuando se requerían dos tercios de los votos hábiles, siendo 67 el número mínimo.

"No se alcanzó el número de votos requerido para la aprobación, por consiguiente, se expedirá la resolución legislativa correspondiente y se remitirá al archivo el expediente", indicó Rospigliosi.

Actualmente, Betssy Chávez se encuentra asilada en la sede de la embajada de México a la espera de recibir un salvoconducto del gobierno peruano.

