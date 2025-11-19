Tragedia en Cusco: Dos hermanos de 2 y 6 años pierden la vida tras ahogarse en una poza de agua

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la comunidad de Ahuichanta, en el distrito de Colquemarca, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas una devastadora tragedia a conmocionado a la población tras el fallecimiento de dos hermanos de 2 y 6 años.

Hermanitos fallecen en Cusco

La tarde del último martes 18 de noviembre, aproximadamente a las 4 de la tarde, los dos infantes salieron de su vivienda, como solían hacerlo, para ver a sus animalitos y jugar unos minutos antes de que anocheciera.

Pero el destino tomó un rumbo inesperado. A pocos metros de su casa, en una zona donde la tierra se vuelve inestable por la humedad, había una poza de agua y lodo. Los pequeños, en su inocencia, se habrían acercado sin advertir el peligro.

Si bien las circunstancias exactas aún se encuentran en investigación, pero todo indica que cayeron al pozo y quedaron atrapados sin poder pedir auxilio.

Al percatarse de la ausencia de sus primogénitos, la madre identificada como Viviana M., salió en búsqueda de ellos y encontró a su pequeño hijo de 6 años, F.W.M.M., ya sin vida, tendido cerca de la poza.

En medio del shock, logró sacar a su hija menor, Y.Y.M.M., de solo 2 años, y la llevó de inmediato al Centro de Salud de Colquemarca, donde el médico de turno solo pudo confirmar su deceso.

El caso ya se encuentra en investigación

Cabe resaltar que, efetctivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó a la zona tras recibir la alerta y comunicó el hecho al Ministerio Público, que ahora conduce las diligencias para esclarecer todos los detalles de esta dolorosa pérdida y esclarecer las causas.

Los policías dieron a conocer que el lugar en el que cayeron los menores de edad se encuentra muy cerca de la vivienda familiar, una zona en la que de acuerdo a los vecinos es común que los niños se distraigan jugando.

No obstante, de acuerdo a las primeras investigaciones señalan que este accidente se suscitó mientras la madre de los niños se encontraba realizando las labores del hogar y su rápida reacción para salvar la vida de su niña no pudo revertir su repentina muerte.

