JNE evalúa formato de debate con participación de 39 partidos y convocará un pacto ético

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que se convocará a un pacto ético electoral con todas las organizaciones políticas. Además, se refirió que se evalúan formatos de debate con el alto número de partidos inscritos.

"Ahorita lo que estamos convocando, ya pronto, al pacto ético electoral con todas las organizaciones políticas y a través de ese pacto ético establecer, pautas y lineamientos y principios importantes que se deben respetar en todo el proceso y también en el debate", señaló.

Debate con 39 partidos

Asimismo, Burneo explicó que no puede aún adelantar como será el debate, ya que en la historia de nuestro país nunca se ha registrado una elección con esta gran cantidad de partidos.

La experiencia mas cercana se habría registrado en Costa Rica, por lo que planean ir a dicho país para conocer como se organizaron y aprender. En esa línea, no descartó que se realice un debate, pues es una actividad importante del JNE.

En el contexto de las elecciones, se refirió a las denuncias de infracción electoral y el uso indebido de recursos públicos, en relación al uso de una cámara del Congreso en el mitin de Fuerza Popular. Respecto a ello, señaló que no puede referirse a ningún caso en particular, pero aseguró que los fiscalizadores electorales vienen actuando en todo el país.

Sin embargo, señaló que las reglas deben respetarse y todas las autoridades públicas deben garantizar la igualdad de condiciones entre los postulantes. Además, resaltó que el JNE fiscaliza la semana de representación de congresistas que postulen.

Brecha presupuestal

Burneo recordó que la institución enfrenta un déficit de más de 500 millones de soles para organizar los procesos electorales del 2026. Señaló que la brecha presupuesta representa el 54% del monto requerido solo para las funciones del JNE, no incluye a la ONPE ni al Reniec.

Burneo precisó que el presupuesto total del sistema electoral bordea los 3, 900 millones de soles y por ello, desde hace un tiempo viene exhortando al Ministerio de Economía y Finanzas y al Congreso, que la siguiente semana que se debatirá el tema, se tome en consideración.

Ello con el fin de garantizar las elecciones seguras y ordenadas, explicó que por ser un proceso clave en medio de un gobierno de transición, se debe garantizar todos los recursos logísticos y humanos necesarios.

