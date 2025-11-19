José Jerí se muestra en contra de ampliación del Reinfo: "No estoy satisfecho con la postura del Congreso"

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Desde la ciudad de Trujillo, en el marco de su gira por regiones, el presidente de la República interino, José Jerí, se pronunció acerca de la aprobación del predictamen por parte de la Comisión de Energía y Minas con el cual se mostró disconforme.

Jerí se mostró en contra

Luego que 17 congresistas de la Comisión de Energía y Minas votaran a favor de la ampliación del Reinfo hasta diciembre del 2027, diversos gremios empresariales, especialistas y autoridades alertan las implicancias de tal medida.

En ese sentido, el presidente de la República, se sumó al rechazó a la ampliación. Jerí indicó que esperará al debate en el Pleno que es el que "nos debe importar".

"No estoy satisfecho personalmente con la postura que ha tomado el Congreso a nivel de comisión. Finalmente, el debate final, el debate que importa o que nos debe importar, es el debate en el pleno", indicó para el medio Sol TV.

El mandatario mencionó la postura del premier Ernesto Álvarez quien se muestra en contra de cualquier tipo de ampliación. Tal posición se ratificará con la postura técnica sectorial del Ministerio de Energía y Minas y de la postura de su gestión como gobierno. "Tenemos que ponernos de acuerdo con el Congreso de la República y buscar fórmulas intermedias", precisó.

Por ello, señala que desde su gobierno tiene la "prerrogativa de observar cualquier planteamiento" dado desde el Parlamento, señalando que responderán como gobierno con el fin de "contribuir a que el país avance".

Pide buscar fórmulas intermedias

Durante la sesión del 18 de noviembre, 17 integrantes de la comisión decidieron que la ampliación se de por un periodo de dos años. Esta es la cuarta vez en la que buscan extender este registro.

Solo tres congresistas se opusieron a la ampliación entre los que figuran Diana Gonzales (Avanza País), Carlos Alva (Acción Popular) y Ruth Luque (Bloque Democrático Popular). Siendo así aprobado por una gran mayoría este ampliación.

Por tal razón, el jefe de Estado pide que los legisladores opten por una postura reflexiva e intermedia junto a los actores involucrados.

"Yo espero la reflexión por parte del Congreso que tenemos que buscar fórmulas intermedias y que los actores que estén involucrados también tengan posturas flexibles. No se trata de que una parte se imponga a la otra", señaló.

El presidente de la República, José Jerí, rechazó la ampliación del REINFO por un periodo de dos años tras la aprobación en la Comisión de Energía y Minas. Por ello, aseguró que su gobierno responderá de manera técnica con el fin de "contribuir a que el país avance".