José Luna Gálvez: : "Si acabas con la corrupción en la PNP, la Fiscalía y el Poder Judicial, tendrás seguridad ciudadana"

En diálogo con Exitosa, el precandidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, afirmó que la corrupción es la base de muchos problemas que vive nuestro país en la actualidad, por ello, en un eventual gobierno la enfrentarían principalmente.

Corrupción en el Estado

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Luna señaló que se debe luchar contra la corrupción enquistada en diferentes niveles del Estado.

"Luchar contra la corrupción que es endémica y se ha oficializado en todo el Perú y organizado desde abajo por funcionarios y empresas grandes lobbies, grandes grupos de poder. Hay más 2800 obras paralizadas por corrupción", señaló.

Sumado a ello, consideró que para poder dar una buena batalla contra la criminalidad e inseguridad ciudadana, se debe acabar con la corrupción en la Policía, el Poder Judicial y la Fiscalía.

"Si no tenemos seguridad ciudadana no hay reactivación económica por donde se le mire, porque cada vez el pequeño, mediano, gran empresario, va a salir, no va a invertir. No están invirtiendo, están asustados todos esperando que venga un gobierno fuerte y que enderece esto", expresó.

Por ello, a su parecer, para generar muchos cambios en nuestro país se debe parar la corrupción con mano dura y de la mano luchar por la seguridad ciudadana.

Seguridad ciudadana

Por otro lado, aseguró que junto a Daniel Urresti y su equipo estudiaron la situación que vive el país en cuanto a la criminalidad, tras ello vieron necesario crear "una policía de investigaciones" y tienen otros planes para luchar contra este problema.

"Tenemos que fracturar ese 24 por 24, hay 90 mil policías en 24 por 24. ¿Qué cosa quiere decir? Que en la calle solo hay 45 mil y 45 mil están en su casa. Hay que darle un bono a todos y tendríamos 45 mil policías más y de ese grupo seleccionar para convertirlos en policías de investigaciones", explicó.

Para Luna, la extorsión continuará si la policía no realiza investigación e infiltración en las organizaciones criminales. En cuanto a los jóvenes, aseguró que coincide con ellos en que debe haber un cambio en la dirección de nuestro país.

