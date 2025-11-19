Elio Riera busca llegar al Congreso: "Quiero hacer historia, quiero hacer lo correcto"

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el vocero de Alianza Para el Progreso, Elio Riera, manifestó que quiere "hacer historia" postulándose como candidato para el Congreso 2026. "Quiero hacer lo correcto", agregó. Será la primera vez que el abogado se presente a un cargo público, convencido por el mismo César Acuña.

Una oportunidad para dejar huella

Para el vocero de APP, la conversación que tuvo con el líder de esta agrupación fue clave para tomar la decisión de postular a la futura Cámara de Diputados. El letrado señaló que irán con el número 4 y que es una oportunidad importante para crecer en su carrera, entrando a servir al público.

"Agradezco la invitación del señor Acuña, pero la democracia nos permite discrepar. Me dijo algo muy puntual: Elio, ha llegado el momento en que puedes seguir haciendo dinero como privado o quieres hacer historia. Quiero hacer historia, que mi apellido crezca, quiero hacer lo correcto", sostuvo Riera.

Elio Riera durante su presentación en el programa 'Opinamos e Informamos.

Sobre las propuestas que presentaría como diputado, señaló que anteriormente habló sobre modificaciones al Código Penal peruano. Además de centrarse en la seguridad, enfatizó que la lucha contra la corrupción será un eje de su labor parlamentaria, considerando la inhabilitación para los sentenciados por este delito.

"Hemos estado cuestionado el Código Penal, con respecto a los beneficios penitenciarios que se le dan a delincuentes. Con las penas a violadores, a personas que abusan de menores y recién veo que están haciendo eco. Lo importante es que encontremos soluciones, a eso debemos apuntar: seguridad, trabajo, políticas públicas en salud", precisó.

La invitación de APP a Riera

El pasado 1 de noviembre el letrado confirmó en una entrevista para un medio de comunicación que APP lo invitó a participar de los próximos comicios. En un primer momento le ofrecieron ser el número 6, pero tras conversaciones con militantes decidieron darle el 4.

Desde abril del 2025, el abogado fue invitado a formar parte del partido de César Acuña, aceptando además, cumplir la función de vocero de la agrupación. "Mi labor será la de contribuir en estas próximas elecciones con profesionalismo y transparencia", manifestó en su momento.

Elio Riera aceptó la invitación de Alianza Para el Progreso para ser uno de sus candidatos al próximo Congreso. Con el número 4, el abogado buscará una curul en la Cámara de Diputados, convencido, según él, por el mismo César Acuña.