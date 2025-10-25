Ministro de Justicia niega que gobierno imite a Nayib Bukele: "No es que estemos copiando algún estilo"

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Durante la ceremonia de inauguración del nuevo pabellón de extrema seguridad en el Penal de Ancón I, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, negó que el gobierno de José Jerí esté imitando al mandatario salvadoreño Nayib Bukele, debido a las medidas adoptadas en los establecimientos penitenciarios.

Toda medida tiene su razón de ser

En declaraciones a la prensa, el titular de la cartera de Justicia, negó que las medidas adoptadas en los penales del país sean copias del estilo Bukele y aseguró que cada una de ellas tiene su razón de ser.

"De ninguna manera, este son medidas que se están adoptando y todo tiene una razón de ser, no es que nosotros estemos copiando algún estilo o medidas que se dan en otro lugar, definitivamente no", remarcó.

Algunas de las acciones que se van a tomar, de forma progresiva según el ministro, son los uniformes y el corte de cabello en los internos para establecer un orden y evitar que escondan cosas.

"¿Por qué el uniforme?, para nosotros es una forma de dar orden, de disciplina, autoridad, eso es lo que estamos buscando. Igual también se va a proceder a tomar otras medidas, por ejemplo como el corte de cabello, que también tiene una razón de se. ¿Por qué el corte de cabello? Porque a veces los internos pueden esconder cosas en el cabello, entonces son medidas que vamos a tomar en este nuevo pabellón que se ha implementado ahora", detalló.

Diferencia en nuevo pabellón de seguridad

El presidente de la República José Jerí participó de la inauguración del nuevo pabellón en el penal de Ancón I, junto a su ministro de Justicia, quien brindó más detalles de los cambios y las medias que se adoptarán en este nuevo espacio al que ya se han trasladado a 45 reclusos.

"Por ejemplo, en cuanto a las visitas, los internos de este pabellón de alta seguridad solo van a tener la posibilidad de recibir visitas una vez cada 15 días, eso es en primer lugar. Las salidas de la celda, solo van a tener dos horas de patio al día y tienen la prohibición de estar en los pasadizos o en otros lugares comunes, solo van a estar o en el patio o en su celda", explicó

El nuevo pabellón tiene una capacidad para 168 internos, entre los primeros reclusos trasladados se encuentra alias 'Jorobado', Adam Smith Lucano Cotrina, así como delincuentes acusados de los delitos de sicariato, extorsión, secuestro y homicidio calificado, todos con penas altas y siendo los de más alta peligrosidad.

En medio de la presentación de este nuevo pabellón el ministro de Justicia, Walter Martínez rechazó que el gobierno esté copiando el estilo de Nayib Bukele en los establecimientos penitenciarios.