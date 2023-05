Ministro de Trabajo: Antonio Varela descarta renunciar al cargo y reitera que no plagió su tesis de doctorado

El nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Antonio Varela, descartó que vaya a presentar su renuncia al cargo y reiteró que no ha plagiado su tesis de doctorado, esto después de que un dominical lo acusó de tener un 54% de coincidencias en su trabajo de investigación.

Varela Bohórquez se pronunció esta mañana desde los exteriores del Palacio de Gobierno y aseguró que va a demostrar que no es cierto lo señalado por el informe periodístico de 'Panorama'.

"Yo no voy a renunciar, por dos cosas en particular; porque no he plagiado y por otra cosa particular, las denuncias existen. Cualquier persona puede ser denunciada, pero yo voy a demostrar [...] que no he plagiado", expresó ante la prensa.