Diego Bazán afirma que explicaciones del ministerio de Defensa sobre muerte de soldados no es clara

En comunicación con Exitosa, el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Diego Bazán, se pronunció respecto a las explicaciones que brindó el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, sobre los fallecimientos de militares en el río Ilave en Puno. A detalle, el parlamentario apuntó que las versiones del titular de cartera no fueron "claras".

"[Sobre claridad de las explicaciones del titular del Mindef] No, eso es algo que tiene que investigarse y seguimos trabajando desde la Comisión de Defensa para agilizar toda esta situación (...) Vamos a insistir en que venga el ministro de las explicaciones, pero además de ello, recibir los informes del Ministerio Público", dijo el congresista.

En ese sentido, Bazán mencionó que el ministro del Interior, Vicente Romero, también tendría "responsabilidad política" por el incidente ocurrido en la ciudad altiplánica.

"Creo que existe responsabilidad política del ministro del Interior y ministro de Defensa, yo he presentado una moción para que el ministro de Defensa venga al Pleno del Congreso a rendir cuentas", apuntó.

Sobre ello, puntualizó que el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola Peñaranda, no sería el causante de lo sucedido en Chucuito. Por ello, el representante de Avanza País, informó que no votaría a favor de una moción de interpelación contra el primer ministro.

"Creo que en este momento el señor Otárola, por lo menos mi posición particular, porque no es algo que hemos conversado como bancada, yo no apoyaría una interpelación al señor Otárola", mencionó.