Dina Boluarte: Juez desestimó impedimento de salida por no cometer lavado de activos, asegura su abogado

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, indicó que, tras el rechazo a la solicitud de impedimento de salida del país contra su patrocinada, el juez a cargo concluyó que la expresidenta no cometió lavado de activos en el caso 'Los Dinámicos del Centro'.

Boluarte no cuenta con impedimento de salida

La defensa legal de la expresidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, indicó que la resolución del Poder Judicial (PJ) que desestimó su impedimento de salida responde a la falta de prueba que demostrara la intención de fuga de la exjefa de Estado.

"El jueza ha determinado que la expresidenta Dina Boluarte no se le ha rechazado el impedimento de salida porque no constituya una fuga o no tenga insumos para un peligro de fuga, sino, principalmente, por un tema de prueba".

En ese sentido, Portugal continúa e indica que el juez ha dado tal resolución por no encontrar lavado de activos. Por ello, indica que la cuenta creada para apoyar la reparación civil de Vladimir Cerrón fue creada solo para tal uso.

"el primer filtro (...) es qué tanto has construido a manera de prueba para pedir un impedimento, el juez ha dicho que aquí no hay lavado de activos, que crear una cuenta mancomunada con cerca de S/15,752 no constituye una conversión porque finalmente esa cuenta mancomunada, que se creo específicamente para un mes, para apyar la reparación civil de Vladimir Cerrón".

Además, indicó que la medida favorable hacia Boluarte también se explica por un buen comportamiento de la exjefa de Estado. "El patrón de conducta era que asistía y colaboraba y, por lo tanto, se comportaba bien hacia sus procesos penales", indicó.

"El juez determinó: "no solamente te has portado bien a nivel de las investigaciones", que era algo que la prensa usualmente decía, va y no declara, o va y posterga su declaración (...) el juez valoró positivamente los signos externos de colaboración de la presidenta en sus otras carpetas fiscales", aseguró.

Requerimiento de salida apresurado

Portugal aseguró que además de no contar con pruebas que demuestren el intento de fuga, este pedido surgió como una "automática reflexión" de que tras la vacancia de su patrocinada esta tenía la intención de escapar.

"Para pedir un impedimento de salida mínimamente hay que agotar ciertos esfuerzos de investigación que a la fecha del requerimiento del Ministerio Público no los había agotado".

Adicionalmente, aseguró que la presidenta "no tiene la mínima intención de asilarse en ninguna embajada ni en ningún consulado del país, ni antes, ni durante, ni después", asegurando que su patrocinada continuará enfrentando sus procesos en el país.