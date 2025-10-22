Abogado de Dina Boluarte celebra rechazo de segundo pedido de impedimento de salida: "Ella no se fugará"

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El abogado de la expresidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, celebró la decisión del Poder Judicial al rechazar el pedido de impedimento de salida del país, en el marco de las investigaciones por caso 'Cirugías'.

Asegura que no fugará

A través de su cuenta de X, saludó la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley al no aprobar el pedido de 18 meses de impedimento de salida del país presentado por el propio fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez. "¡Segundo requerimiento de impedimento de salida contra la ex presidenta constitucional de la República, RECHAZADO!", inició.

En su publicación señaló que tres sesos que, a su parecer, se vienen curando con esta decisión judicial, respecto a una posible fuga, un requerimiento apresurado y el comportamiento procesal.

"1.- Como fue vacada, luego, se fugará: la sospecha de fuga no es automática, debe probarse con datos serios y decentemente probados. Las conjeturas -sin base- son irrazonables. 2.- Los requerimientos fiscales no pueden ser apresurados: debe obedecer a una análisis sesudo y mínimamente acabado. 3.- Su comportamiento procesal -en sus otras investigaciones- fueron impecables", detalló.

Asimismo, volvió a recalcar que su patrocinada no tiene una solicitud de asilo aprobada y no hay ninguna gestión que de sospecha de una posible fuga.

"No hay pedido de asilo probado, no hay gestión particular para una posible fuga y, principalmente, no hay prueba razonable para vincular a mi clienta con los hechos investigados. Lo sostuve ayer, y lo reafirmo hoy: ella no se fugará, ella no abandonará el país. Estará en su casa, en nuestro país, aun cuando el resultado hubiese sido adverso", aseguró.

El abogado de la expresidente vacada hace una semana y media, finalizó con la siguiente frase: "Fiat iustitia et pereat mundus" (Que se haga justicia, aunque perezca el mundo)".

¡Segundo requerimiento de impedimento de salida contra la ex presidenta constitucional de la República, RECHAZADO!



El sistema de justicia empieza a curar ciertos sesgos. Reflexionemos:



1.- Como fue vacada, luego, se fugará: la sospecha de fuga no es automática, debe probarse... pic.twitter.com/wyJixQ9UA2 — JCPortugalS (@JCPortugalS) October 22, 2025

Dos impedimentos rechazados

Como se recuerda, hace tan solo una semana se rechazó la solicitud de impedimento de salida del país de 36 meses que pesaba sobre la exmandataria por el caso 'Dinámico del Centro', por el presunto delito de lavado de activos.

El juez Fernando Valdez Pimentel, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, rechazó la medida contra la exmandataria al considerar que no se cumplen los presupuestos planteados por el Ministerio Público, en el marco del caso 'Los Dinámicos del Centro'.

Cabe señalar que, Boluarte no acudió a ninguna de las audiencias, en su representación estuvo presente su abogado Juan Carlos Portugal, quien hoy celebró que ambas medidas fueran rechazadas.