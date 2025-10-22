RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Decisión en evaluación

Dina Boluarte volvería a incursionar en la política: "No sé si diputada o senadora", revela su abogado

El abogado de la expresidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, reveló que cabe la posibilidad de que su patrocinada incursione nuevamente en la esfera política.

Juan Carlos Portugal se pronuncia sobre futuro de Dina Boluarte
Juan Carlos Portugal se pronuncia sobre futuro de Dina Boluarte (Foto: Composición Exitosa)

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 22/10/2025

Síguenos en Google News Google News

En diálogo con Exitosa, el abogado de la expresidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, reveló que cabe la posibilidad de que su patrocinada retorne a trabajar a Reniec o incursionar nuevamente en la esfera política.

Un posible retorno a la política

La defensa legal de la exmandataria reveló que su patrocinada tendría intenciones de retornar en la esfera política. No obstante, desconoce si la exmandataria buscaría postularse como senadora o diputada en algún comicio.

"De aquí en adelante vamos a construir con ella (Dina Boluarte) es agotar sus casos

Dina Boluarte retornaría a Reniec

La defensa legal de Boluarte Zegarra, Juan Carlos Portugal, deslizó la posibilidad de que la exmandataria retome funciones como trabajadora del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), donde laboró por casi 25 años. 

Noticia en desarrollo...

Congreso de la República otorgó el voto de confianza al Gabinete Ministerial del presidente José Jerí
Lee también

Congreso de la República otorgó el voto de confianza al Gabinete Ministerial del presidente José Jerí

Premier Ernesto Álvarez anunció botón de pánico anti extorsión y 'banco de voces' para identificación criminal
Lee también

Premier Ernesto Álvarez anunció botón de pánico anti extorsión y 'banco de voces' para identificación criminal

Temas relacionados Dina Boluarte Juan Carlos Portugal Reniec

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA