Dina Boluarte volvería a incursionar en la política: "No sé si diputada o senadora", revela su abogado

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el abogado de la expresidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, reveló que cabe la posibilidad de que su patrocinada retorne a trabajar a Reniec o incursionar nuevamente en la esfera política.

Un posible retorno a la política

La defensa legal de la exmandataria reveló que su patrocinada tendría intenciones de retornar en la esfera política. No obstante, desconoce si la exmandataria buscaría postularse como senadora o diputada en algún comicio.

"De aquí en adelante vamos a construir con ella (Dina Boluarte) es agotar sus casos

Dina Boluarte retornaría a Reniec

La defensa legal de Boluarte Zegarra, Juan Carlos Portugal, deslizó la posibilidad de que la exmandataria retome funciones como trabajadora del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), donde laboró por casi 25 años.

Noticia en desarrollo...