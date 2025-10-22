Vladimir Cerrón: PJ ordena que más de S/ 1 millón 600 mil decomisados a líder de Perú Libre sean destinados a Pronabi

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) rechazó la apelación de Vladimir Cerrón tras la sentencia que le decomisaba más de S/ 1 millón 600 mil. Además, se dispuso que el dinero sea destinado a Pronabi.

PJ declaró infundado pedido de Cerrón

El Poder Judicial ha emitido una sentencia desfavorable para Vladimir Cerrón Rojas. Los Magistrados integrantes de la Sala de Apelaciones Permanente Especializada en Extinción de Dominio de Lima resolvieron, por unanimidad, declarar infundado el recurso de apelación del líder de Perú Libre (PL) quien buscaba recuperar las sumas dinerarias de una cuenta bancaria y cheque de gerencia de S/. 376, 969.13, y S/. 1'236,543.30, en total, más de 1 millón 600 mil soles.

"Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el requerido Vladimir Roy Cerrón Rojas, contra la sentencia contenida en la resolución N° 24 de fecha 05 de mayo del año 2025, emitida por el Primer Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio de Lima", indica la sentencia.

En ese sentido, la disposición ordena extinguir el dominio y derechos de Cerrón Rojas a tal suma de dinero. Además, dispone la transferencia y/o titularidad de dinero a favor del Estado peruano mediante el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

El pasado 5 de mayo de 2025, el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio incautó y decomisó tales sumas de dinero. Tal medida judicial se enmarcó en el proceso de demanda de extinción de dominio. Con la reciente sentencia, el PJ confirmó la sentencia que declaró fundada la demanda de extinción de dominio.

Cerrón apelará decisión

Tras la sentencia del PJ, el prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, uso su cuenta oficial de X para rechazar la resolución. En el mensaje publicado indica que el dinero incautado se trata de sus "sueldos de médico en EsSalud, gobernador regional en GRJ y docente universitario en la UNCP, de 20 años de trabajo, debidamente acreditados", asegura.

CON LA MORAL EN ALTO. En franco abuso judicial la Sala de Apelaciones de Extinción de Dominio ordena extinguir mis sueldos de médico en EsSalud, gobernador regional en GRJ y docente universitario en la UNCP, de 20 años de trabajo, debidamente acreditados. La ley no se puede... https://t.co/YfkTk3wJhA — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) October 22, 2025

Noticia en desarrollo...