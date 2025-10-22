JNJ acata medida cautelar del PJ, pero no repondrá a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) se pronunció tras la carta notarial que Delia Espinoza le envió y anunció las medidas que tomará tras el fallo del Poder Judicial que ordenaba su reposición. El órgano acatará la medida cautelar, pero precisó que no ocupará el cargo de fiscal de la Nación, como lo venía siendo antes de su suspensión.

Sus faltas no las ampara el fallo

La resolución N° 163-2025--Pleno-JNJ del 22 de octubre del 2022, precisa cinco artículos en su resolución a la medida cautelar del Poder Judicial, que anulaba la suspensión contra la magistrada Espinoza Valenzuela. La JNJ acepta suspender algunos efectos del proceso disciplinario, pero dejando una serie de precisiones.

"Suspender provisionalmente los efectos del artículo tercero de la Resolución N° 231-2025-JNJ de 12 de junio del 2025, emitida en el Procedimiento Disciplinario N° 001-2024-JNJ", indica el primer punto de la resolución de la JNJ.

Resolución de la JNJ sobre la reposición de Delia Espinoza.

También precisa que se mantendrá vigente la medida cautelar de suspensión preventiva en ejercicio del cargo que cumplía Delia Espinoza. Por tal motivo, el procedimiento disciplinario por los otros cargos en su contra continuarán con el respectivo procedimiento disciplinario.

Para que esto tenga efecto, el quinto artículo indica que la Fiscalía de la Nación y la Junta de Fiscales Supremos deben recibir una copia certificada con los alcances de lo resuelto. El documento cuenta con la firma de seis de los siete miembros de la JNJ, destacando la de su presidente Gino Ríos Patio.

Suspensión de Delia Espinoza

El pasado 19 de setiembre la JNJ suspendió del cargo de fiscal de la Nación a la magistrada, argumentado una serie de graves faltas que cometió. Entre ellas destaca su negativa a acatar la resolución de este órgano que ordenaba la reposición en el puesto que ella ejercía de Patricia Benavides, además de fiscal suprema.

Por tal motivo, se le separó de este mando jerárquico por seis meses, siendo sucedida por Tomás Gálvez, quien manifestó que estaba dispuesto a acatar el fallo judicial siempre que sea notificado. El proceso de reposición inició esta semana, teniendo como fecha límite este miércoles.

Finalmente, la Junta Nacional de Justicia acató la medida cautelar del Poder Judicial, aunque de forma parcial. Mediante una resolución oficial, señala que Delia Espinoza volverá a la Fiscalía, pero no como fiscal de la Nación, además que el procedimiento disciplinario seguirá en proceso.