Elecciones 2026: Partidos deberán presentar 263 candidatos para la Presidencia, Congreso bicameral y Parlamento Andino

Como parte de las Elecciones Generales 2026 que se llevarán a cabo el próximo 12 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó la cantidad de candidatos que deberán presentar los partidos políticos en la venidera jornada electoral.

En ese sentido, el órgano electoral mencionó que los movimientos políticos podrán presentar un total de 263 aspirantes , divididos en la plancha presidencial, senadores, diputados y parlamentarios andinos.

¿Cómo estarán divididos los candidatos?

De acuerdo con la información proporcionada por el Jurado Nacional de Elecciones, cada partido político debe presentar una fórmula presidencial compuesta por tres candidatos: una para la Presidencia, otra para la primera vicepresidencia y una tercera para la segunda vicepresidencia.

Asimismo, para el próximo Congreso bicameral, las agrupaciones políticas están obligadas a inscribir 86 candidatos a la Cámara de Senadores: 56 correspondientes a la circunscripción electoral múltiple y 30 a la circunscripción nacional única.

De igual modo, deberán registrar 158 candidatos a la Cámara de Diputados, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. Con referente al Parlamento Andino, los organizaciones completarán su lista con otros 16 candidatos.

Para recordar el cronograma electoral

En el marco del cronograma electoral, los alcaldes, gobernadores y vicegobernadores regionales actualmente en funciones y con aspiraciones a participar en los comicios de 2026, deben renunciar a sus cargos como máximo hasta el 13 de octubre.

Cronograma electoral

En tanto, los funcionarios y servidores públicos en general no están obligados a dimitir , solo deben presentar su licencia sin goce de haber hasta el 12 de febrero del 2026; es decir, dos meses antes de la fecha programada a desarrollarse la jornada electoral.

Las primeras elecciones se desarrollarían en dos fechas: domingo 30 de noviembre (voto de los afiliados o de no afiliados inscritos en una organización política que estén facultados para participar en tal jornada electoral) y el 7 de diciembre (votación de delegados).

El cierre del padrón electoral, a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), será el 14 de octubre . En tanto, el 23 de diciembre de 2025 constituye la fecha límite para presentar las solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. Ese mismo día también se cierra el ROP del JNE, conforme a lo estipulado en el artículo 4 de la Ley de Organizaciones Políticas.

Ya en el 2026, una fecha clave es el 13 de marzo, fecha límite para resolver las apelaciones relacionadas con exclusiones y tachas de candidaturas. Al día siguiente, el 14 de marzo , vence el plazo para que las candidaturas queden oficialmente inscritas.

De esta manera, los partidos políticos deberán presentar 263 candidatos políticos para las elecciones generales de abril próximo.