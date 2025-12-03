Pedro Castillo reaparece desde prisión y se defiende virtualmente ante el Congreso frente a posible inhabilitación

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República retomó este miércoles el debate sobre la inhabilitación por diez años contra el expresidente Pedro Castillo, condenado por conspiración para la rebelión tras el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. En medio de la sesión plenaria, Castillo reapareció de manera virtual desde el penal de Barbadillo, donde cumple su condena, para ejercer su derecho a la defensa.

Su intervención fue breve pero contundente. Castillo rechazó la acusación constitucional y buscó presentarse como víctima de una presunta persecución política.

"El 7 de diciembre simplemente hice una lectura, trasladando el clamor del pueblo peruano".

Así lo afirmó, intentando minimizar el alcance de su mensaje a la Nación en el que anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia excepcional.

Argumentos de la defensa

El abogado de Castillo, Carlos Caro, sostuvo que el Congreso estaría incurriendo en una infracción constitucional al sancionar nuevamente a Castillo, pues ya existe una sentencia judicial que incluye dos años de inhabilitación.

"No se puede castigar dos veces por los mismos hechos. Ya la sala (del Poder Judicial) dictaminó dos años de inhabilitación ", señaló.

La acusación constitucional contra Castillo, junto con sus exministros Betssy Chávez y Willy Huerta, señala que infringieron hasta 18 artículos de la Constitución. El informe final aprobado por la Comisión Permanente sustenta que el golpe de Estado vulneró principios básicos como la separación de poderes y el respeto al orden democrático.

Abobado de Betssy Chávez expulsado del Pleno

La sesión también estuvo marcada por un episodio de tensión protagonizado por el abogado Raúl Noblecilla, defensor de Betssy Chávez. Durante su intervención, Noblecilla insistió en un discurso político cargado de agravios contra los congresistas, lo que motivó la reacción inmediata del presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

Al considerar que no se estaba respetando las normas de conducta de la sesión, Rospigliosi ordenó su retiro del hemiciclo y anunció que el incidente sería informado al procurador del Congreso. La expulsión reflejó el clima crispado que rodea el debate sobre la inhabilitación de Castillo y sus exministros.

La sesión continúa y el Congreso deberá votar si aprueba la inhabilitación propuesta. La reaparición de Castillo marca un nuevo capítulo en el proceso, con un discurso que busca victimizarse y cuestionar la legitimidad de la sanción. El desenlace será clave para definir su futuro político y el mensaje del Parlamento frente a los intentos de quebrar el orden constitucional.