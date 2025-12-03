Alianza Lima: Se filtra el tenso cruce entre Hernán Barcos y Carlos Zambrano en la previa ante Cristal

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La noche de este martes 2 de diciembre se jugó el duelo de ida por los play off de la Liga 1 entre Sporting Cristal y Alianza Lima en el Estadio Nacional. Luego 90 minutos plagado de emociones, el partido quedó empatado 1 a 1 con goles de Martín Távara y del protagonista de los últimos días, Hernán Barcos.

El tenso cruce entre Carlos Zambrano y Hernán Barcos

Como se recuerda, la directiva blanquiazul, comandada por Franco Navarro, dio a conocer que el 'Pirata' no seguirá en el club luego de 5 temporadas donde es considerado por muchos hinchas como un ídolo de la institución.

Según se pudo conocer, la decisión tomada al interior de Alianza Lima se dio porque Hernán Barcos no tendría buena relación con los demás referentes del plantel como Paolo Guerrero y Carlos Zambrano.

Justamente, en la previa del cotejo, el defensor de la Selección Peruana y el atacante de 41 años se cruzaron antes de subir al bus que los iba a trasladar al Estadio Nacional. El 'Pirata' se encontraba firmando autógrafos y tomándose fotos con los hinchas cuando de pronto fue saludado por el 'Káiser' con un frio apretón de manos. Posteriormente, ambos subieron al bus que los iba a trasladar al coloso de José Díaz.

A las afueras del Hotel Hilton, Hernán Barcos y Carlos Zambrano se saludaron y subieron juntos al bus que los llevó al Estadio Nacional para enfrentar a los dirigidos por Paulo Autuori.@TribvnaGrone pic.twitter.com/ieeUPjgVWL — Romano (@Romano_VT) December 2, 2025

Esta imagen podría corroborar la nula relación entre los dos futbolistas en mención lo cual habría terminado por decidir la salida de Barcos a pesar de que muchos hinchas están en contra.

Soy de Alianza para toda la vida

Luego de haber convertido el tanto del empate para los íntimos y tras el pitazo final, el delantero argentino conversó con la prensa sobre lo que fue el partido y sobre sus sensaciones en los últimos días.

Barcos dejó en claro que a pesar de la decisión de su salida continúa siendo un profesional e hincha del elenco blanquiazul así deje de estar dentro de la institución.

"Durísimo, durísimo... pero afrontándolo con el profesionalismo de siempre... Escuché mucho que dicen 'está fuera, está pensando en otra cosa'. Yo soy de Alianza para toda la vida. No importa cuándo deje de jugar acá. Tranquilo por todo lo que hice y lo que dejé... pero en este momento estoy feliz por el empate", indicó.

De esta manera, Hernán Barcos y Carlos Zambrano tuvieron un tenso cruce en la previa del duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima que terminó empatado 1-1 en el Estadio Nacional.