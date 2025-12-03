Delia Espinoza recurriría a instancias internacionales por inhabilitación del Congreso

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el abogado de Delia Espinoza, Rodolfo Pérez, señaló que presentará una acción de amparo tras la inhabilitación de su patrocinada a manos del Congreso. En caso la medida no prospere, podría recurrir a instancias internacionales.

Siguientes medidas tras inhabilitación

Tras la inhabilitación de Delia Espinoza para ejercer cargos públicos por 10 años, su defensa legal recurriría ante el Tribunal Constitucional (TC) e incluso instancias internacionales para buscar una resolución favorable.

"La vía legal tiene que ver con la presentación de acción de amparo (...) lo que se ha mencionado hoy en el pleno es una situación ilógica, arbitraria, inconstitucional y que la justicia constitucional tiene que cautelar. Si no es así, habrá que ir a una instancia internacional", comentó el abogado.

Señaló que se asemeja a la situación legal que enfrentó la fiscal Zoraida Ávalos quien fue inhabilitada por cinco años por el Congreso de la República. Finalmente, fue reincorporada como fiscal suprema titular.

Inhabilitación fue "arbitraria y tramposa"

Según precisó el letrado, la inhabilitación de su patrocinada fue arbitraria debido a que, en una primera instancia, no llegaron a alcanzar los votos y se buscó la reconsideración para finalmente alcanzarla.

"Se ha consumado un acto que no tiene ninguna lógica jurídica, arbitraria y, con la reconsideración que se hizo al final, tramposo", precisó.

Pérez señaló queen la primera votación hubieron muy pocos congresistas "que realmente estaba prestando atención" resaltando la falta de seriedad del Parlamento. "Han entrado a los libros de historia inhabilitando por primera vez a una fiscal de la Nación por hechos inventados"

Precisó que tres horas más tarde hicieron una votación presidida por el congresista Fernando Rospigliosi. "No ha debido presidir esa votación porque él tanto en la sesión de la Comisión Permanente como en la Comisión de la mañana

Sobre la sustentación del informe final presentada por el congresista Jorge Montoya, indicó que en su sustentación no mencionó que Delia Espinoza hubiera incitado a que no se cumpla la ley sobre en quien recaía la investigación de delitos. "Si lo hubiese dicho en el Pleno o en su informe, debatiríamos",

Noticia en desarrollo...