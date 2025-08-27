RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Atención!

Elecciones 2026: Alcaldes y gobernadores que deseen postular tienen hasta el 13 de octubre para renunciar

Como parte del cronograma electoral en curso, desde el JNE indicaron cuál es la fecha límite que tienen los actuales alcaldes, gobernadores y vicegobernadores regionales para que renuncien a sus cargos.

Elecciones generales se llevarán a cabo el 12 de abril del 2026.
27/08/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 27/08/2025

En el marco del cronograma electoral de las Elecciones Generales del 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó el plazo que tienen las actuales autoridades interesadas a participar en los comicios programados para el próximo 12 de abril.

Como se recuerda, las fechas límites han quedado establecidas a través de la publicación de la Resolución N° 0126-2025-JNE, publicada el pasado 7 de abril en el boletín de normas legales del diario El Peruano

Cronograma electoral
¿Cuál es el plazo límite para que renuncien las actuales autoridades?

De acuerdo con el órgano electoral, los alcaldes, gobernadores y vicegobernadores regionales actualmente en funciones, deben renunciar a sus cargos como máximo hasta el 13 de octubre si en caso buscan participar en las elecciones del próximo año.

En ese sentido, las autoridades renunciantes deberán informar el hecho ante el Jurado Electoral Especial (JEE) competente. En entrevista con la Agencia Andina, Jorge Antonio Valdivia Javier, integrante de Gabinete de Asesores de la presidencia del JNE, informó que para este mes de octubre ya estarán instalados los 60 JEE previstos para el proceso electoral en marcha.

En tanto, los funcionarios y servidores públicos en general no están obligados a dimitir, solo deben presentar su licencia sin goce de haber hasta el 12 de febrero del 2026; es decir, dos meses antes de la fecha programada a desarrollarse la jornada electoral. 

Principales fechas del cronograma electoral

De acuerdo con el cronograma electoral, las primeras elecciones se desarrollarían en dos fechas: domingo30 de noviembre (voto de los afiliados o de no afiliados inscritos en una organización política que estén facultados para participar en tal jornada electoral) y el 7 de diciembre (votación de delegados).

El cierre del padrón electoral, a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), será el 14 de octubre. En tanto, el 23 de diciembre de 2025 constituye la fecha límite para presentar las solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. Ese mismo día también se cierra el ROP del JNE, conforme a lo estipulado en el artículo 4 de la Ley de Organizaciones Políticas. 

Ya en el 2026, una fecha clave es el 13 de marzo, fecha límite para resolver las apelaciones relacionadas con exclusiones y tachas de candidaturas. Al día siguiente, el 14 de marzo, vence el plazo para que las candidaturas queden oficialmente inscritas.

De esta manera, las vigentes autoridades tienen hasta octubre próximo para renunciar a sus cargos si es que tiene como objetivo presentarse en los comicios del 2026.

