Pedro Castillo y Betssy Chávez se salvan de inhabilitación: Congreso no alcanzó votos requeridos

El Pleno del Congreso de la República decidió este miércoles 3 de diciembre no inhabilitar por 10 años de ejercer cargos públicos al expresidente Pedro Castillo y a su expremier Bettsy Chávez. Al no alcanzar los votos necesarios, la denuncia por el fallido golpe de Estado que intentó cometer el 7 de diciembre del 2022 fue archivada.

Votación tras intenso debate

Previó a la decisión que tomaron los legisladores, el exjefe de Estado se presentó de forma virtual y ofreció sus alegatos para que esta inhabilitación no proceda. Posteriormente, los parlamentarios de distintas bancadas ofrecieron sus argumentos para la posición a favor o en contra que tomarían en el momento de la votación.

Tras el tiempo establecido para que los congresistas ejerzan su elección, se obtuvieron 42 votos a favor, 30 en contra y tres abstenciones. Para que la denuncia proceda se requería un mínimo de 68, por lo que se quedaron lejos de la cifra establecida.

El primer vicepresidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien presidió la sesión de este día, dio lectura a la resolución tras los resultados. Por norma del Congreso, esta pasará al archivo.

"Señores congresistas no se alcanzó el número requerido para su aprobación, por consiguiente se expedirá la resolución legislativa del Congreso y se remitirá al archivo el expediente" sostuvo Rospigliosi Capurro.

Bettsy Chávez también la 'libró'

La otra participe en el fallido atentado contra la institucionalidad de hace tres años, Betssy Chávez Chino, tampoco quedó inhabilitada, luego de que solo 51 parlamentarios votaran a favor, 22 en oposición y tres en contra. Al igual que con Castillo Terrones, el caso fue archivado, aunque esta vez leído por Waldemar Cerrón, tercer vicepresidente.

Antes de la elección, se le permitió a la expremier defenderse, pero al encontrarse asilada en la embajada de México, la palabra la tomó su defensa legal. La polémica la protagonizó el abogado Raúl Noblecilla, quien tras soltar algunos calificativos contra los legisladores, fue retirado del hemiciclo por parte del presidente del Congreso.

Momento en el que el abogado Raúl Noblecilla fue expulsado por ofender al Congreso.

Pedro y Castillo y Betssy Chávez podrán seguir ejerciendo cargos públicos, luego de que no se alcanzar los votos necesarios para ser inhabilitados por 10 años por parte del Congreso de la República. Este pedido era por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 que ejecutó el exmandatario y su primera ministra.