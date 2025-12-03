RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Increpó situación

Fiscal Henry Amenábar estuvo en operativo para arrestar a Alan García y permitió polémico suceso

El exsecretario de Alan García, Ricardo Pinedo, recordó que el fiscal participó del operativo de arresto al expresidente y que permitió que agentes de la DIVIAC almuercen en el domicilio del exgobernante.

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 03/12/2025

En diálogo con Exitosa, Ricardo Pinedo, exsecretario de Alan García, se refirió al fiscal Henry Amenábar, quien fue detenido tras recibir una coima. Recordó que este participó del operativo del arresto al expresidente, y que permitió que agentes de la DIVIAC almorzaran en el domicilio de García tras su fallecimiento.

La increpancia de Ricardo Pinedo

Ricardo Pinedo se pronunció sobre la detención del fiscal Henry Amenábar, quien fue detenido en un flagrancia tras recibir una coima de 3 mil dólares en el baño de un centro comercial. 

El exsecretario de Alan García recordó que este participó del operativo del arresto al expresidente y que aquella vez le increpó "el estado de ánimo" que los agentes de la DIVIAC tuvieron aquel día al disponer del comedor del expresidente de la República para ingerir alimentos.

"Lo que nosotros protestábamos era el estado de ánimo de la gente que estaba ahí que eran de la DIVIAC que habían dispuesto usar el comedor para ingerir sus alimentos. Todo se empeoró con la llegada del señor Harvey Colchado, quien comenzó a amenazar con que nos iba a detener, que nos iba a desalojar", sostuvo.

En tal sentido, aseguró que Colchado ordenó a su personal a que actúe, algunos de ellos inclusive se encontraban con esposas en las manos desatándose un forcejeo.

Al respecto, Pinedo aclaró que en ningún momento se puso malcriado con el exjefe de la Diviac y señaló que fue este quine le pregunta al fiscal Amenábar si procede a arrestarlo.

La detención del fiscal Henry Amenábar

Eb otro momento, el exsecretario de Alan García se refirió acerca del investigado por estafa y otros actos ilícitos, quien entregó una coima de 3 mil dólares al fiscal Amenábar.

En síntesis, el exsecretario de Alan García, Ricardo Pinedo, recordó que el fiscal participó del operativo de arresto al expresidente y que permitió que agentes de la DIVIAC almuercen en el domicilio del exgobernante.

