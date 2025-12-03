Renzo Reggiardo y MML serían responsables por clausura del túnel Benavides tras salida de Rutas de Lima

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el abogado experto en arbitrajes, Roberto Benavides, señaló que el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Renzo Reggiardo, sería responsable de la eventual clausura del túnel Benavides que anunció Rutas de Lima al anunciar su salida definitiva.

Reggiardo y MML tendrían responsabilidad

La tarde del último martes 2 de diciembre, brindó una conferencia de prensa en la que se pronunció sobre el eventual retiro de Rutas de Lima. Sobre ello aseguró que el municipio limeño se encuentra en las condiciones para asumir los servicios que brinda la operadora vial.

Sin embargo, el burgomaestre capitalino se refirió a la Panamericana Sur, más no del puente Benavides, que también es una arteria importante en la ciudad. Bajo esa premisa, Roberto Benavides expuso su punto de vista y lo que avizora que podría suscitarse.

"El contrato todavía sigue vigente aunque ya se está dando por caducidad, así se llama en tema de concesión, porque la operadora Rutas de Lima ya no va a estar ya se lo ha dicho a la Municipalidad. La responsabilidad plena es de Renzo Reggiardo que ha estado comentado cuál es la circunstancia de la concesión", manifestó.

En tal sentido, mostró preocupación ante la incertidumbre que se presenta porque no se sabe qué es lo que sucederá con aquellos conductores de Lima Sur mañana que pasan por el túnel Benavides y quién los va auxiliar ante un problema. "Ahí hablan de sensores, hay sistemas contra incendios probablemente ¿qué pasa

Noticia en desarrollo...