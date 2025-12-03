Delia Espinoza tuvo una mala defensa ante el Congreso, según abogado Elio Riera: "Ella cavó su tumba"

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el abogado Elio Riera señaló que Delia Espinoza fue mal asesorada para su defensa ante el Congreso de la República, por lo cual terminó siendo inhabilitada por 10 años. "Ella misma cavó su tumba", comentó.

Enfrentó mal la denuncia

Según el letrado, que será candidato a la Cámara de Diputados por Alianza para el Progreso, la exfiscal de la Nación suspendida no tuvo una buena estrategia al ir a confrontar a los parlamentarios. Se le investigaba por Actuación Fiscal en la Investigación del delito, documento que, según los denunciantes, contraviene la Ley 3213.

"Ella misma se mata, por que la declaraciones que brinda van en ese lado. Lamentablemente no genera una defensa política. Tuvo argumentos para hacerlo, apartarse, yo no refrendé, no lo he hecho por escrito, es mi parecer como abogada, pero no lo ha hecho en el Congreso. Fue a atacar a los congresistas, ella misma ha cavado su tumba", sostuvo Riera.

Para el abogado, el error que cometió Espinoza Valenzuela fue la mala forma en cómo lo hizo, producto de un mal asesoramiento por parte de sus abogados. Al omitir hacerlo de forma política, no consiguió revertir la posición de la mayoría de congresistas.

"La defensa en el Congreso de la República no es penal, es política, es derecho parlamentario. Lamentablemente la doctora Delia Espinoza no lo enfatizó por ese lado y perdió la oportunidad. Si ella hubiera tenido otra actitud, posiblemente esa reconsideración no hubiera sido presentada. Los congresistas esperaban que haga un mea culpa", indicó.

La inhabilitación de Delia Espinoza

Este miércoles 3 de diciembre el Pleno del Congreso aprobó en segunda reconsideración la inhabilitación de Delia Espinoza de ejercer cargos públicos por 10 años. Pese a que en una primera votación se alcanzaron 63 votos, hubo un pedido para que se revise y en una segunda se alcanzaron 71, más del mínimo para que proceda la denuncia.

Sin embargo, su defensa buscará librarla y ha anunciado que recurrirá hasta instancias internacionales de ser necesario para revertir la decisión del Parlamento. Esto lo hizo saber su abogado Rodolfo Pérez, quien considera que hubo una decisión arbitraria e inconstitucional.

Ante la inhabilitación de 10 años contra Delia Espinoza, el abogado Elio Riera indicó que la magistrada tuvo una mala estrategia y que no hizo bien al confrontar al Parlamento. Señaló que el mal asesoramiento no le permitió defenderse bien ante la denuncia por infracción constitucional.