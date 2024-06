Elio Riera no descarta que Alberto Fujimori postule a la Presidencia: "A buen entendedor, pocas palabras"

En exclusiva para Exitosa, el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, se refirió a la posible candidatura presidencial de su patrocinado y aseguró que el expresidente del Perú tiene la voluntad de ayudar al país.

Durante la entrevista en 'Hablemos Claro' con Nicolás Lúcar, el letrado resaltó que Alberto Fujimori se encuentra habilitado legalmente para formar parte del ámbito político y que "a buen entendedor, pocas palabras", ya que su inscripción al partido Fuerza Popular (FP) es de "un líder histórico".

Además, aprovechó en remarcar que la defensa legal de Fujimori recurrirá a una garantía constitucional si el Congreso de la República aprueba el proyecto de ley que impediría a su defendido postular a la Presidencia.

También negó que la inscripción de su defendido en FP sea una maniobra política, ya que considera que Keiko fue la persona más preocupada por la salud de su padre.

A su vez, al ser cuestionado sobre de darse el caso que el padre de la lideresa del partido naranja, Keiko Fujimori, sea elegido como candidato por la ciudadanía y pase a una segunda vuelta con el precandidato presidencial, Antauro Humala, no le quedaría duda de que sería un contundente ganador y pasaría a gobernar al país.

"Te imaginas eso. Si me pregunta como ciudadano, quién no quisiera una persona que nos ha liberado del terrorismo, la inflación y creo Indecopi, Sutran. ¿Quién no quisiera eso?", reiteró el abogado de Alberto Fujimori de forma segura y tajante.