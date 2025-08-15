Delia Espinoza no quiere la presencia de Patricia Benavides en la Fiscalía, señala abogado

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Esta semana, y tras varios días de polémicas, Patricia Benavides fue restituida en el cargo de fiscal suprema luego que su sanción sea levantada. Ahora, su vuelta al Ministerio Público ha desatado diversas opiniones.

No la quiere en el Ministerio Público

Por ello, Exitosa conversó con el abogado de la cuestionada fiscal, Juan Peña, para conocer mayores de talles de esta situación. Como se recuerda, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, pidió al Congreso de la República reabrir la denuncia constitucional contra su defendida lo que la volvería a alejar de la Fiscalía.

En primer lugar, el letrado se refirió a la relación laboral que mantienen ambas fiscales la cual calificó como diplomática. Incluso, aseguró haber presenciado encuentros entre Espinoza y Benavides percatándose que su saludo es muy de compromiso. Esto lo llevó a pensar que la máxima autoridad del Ministerio Público no quiere a Patricia Benavides en esta institución.

"Yo las he visto un par de veces reunidas y es muy cordial los saludos, son muy diplomáticos como con cualquier persona, pero a la vista de lo que sucede día a día, la señora Espinoza no quiere la presencia de la doctora Benavides. Lo que pasa en el interín como fiscales supremos, no lo sabemos y los abogados tampoco lo preguntamos", indicó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 |En entrevista con Exitosa, el abogado de Patricia Benavides, Juan Peña, indicó que "a la vista", la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no quiere la presencia de su patrocinada en la sede del Ministerio Público. Además, reveló que los saludos entre... pic.twitter.com/JzaPioQR3F — Exitosa Noticias (@exitosape) August 16, 2025

Casos contra Patricia Benavides se han reabierto

Otro hecho que señaló Juan Peña fue acerca de que en los últimos días todos los casos contra Patricia Benavides dentro del Ministerio Público se han reabierto por lo que ahora tendrá que atender diversas diligencias para atender estas investigaciones.

"Entiendo que sí, de hecho hoy día ha estado en la Fiscalía, yo me reuní con ella sobre el mediodía y hablamos de las diligencias que se vienen en la semana. Extrañamente, todos los casos de la doctora Benavides se han reabierto hace una semana e iniciaron las diligencias, algo que en los meses anteriores había parado", añadió.

Finalmente, el experto en derecho cuestionó el pedido de Espinoza de que se reabra la denuncia contra su defendida en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

"La solicitud que se tiene no tiene base legal. Además, tratando de inducir a que los otros fiscales supremos cometan delito. Para mi eso es sumamente grave", finalizó.

De esta manera, el abogado de Patricia Benavides, Juan Peña, aseguró que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no quiere a su patrocinada dentro del Ministerio Público.