Proponen creación de registro nacional de maltratadores de animales para impedirles tener mascota o adoptar

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Para nadie es un secreto que el maltrato y la crueldad animal es una constante dentro de la sociedad peruana. Antiguamente, este hecho ni siquiera estaba estipulado como delito dentro del Código Penal, aunque en los últimos años las penas contras este flagelo se han endurecido drásticamente.

Proponen creación de registro nacional de maltratadores de animales

Ahora se ha propuesto en el Congreso de la República la creación de un registro nacional de maltratadores de animales para así evitar y prohibir que estos adquieran, tengan bajo su cuidado o adopten una mascota. Esta iniciativa fue propuesta por el parlamentario Guido Bellido de Podemos Perú.

De acuerdo a la Ley 12026/2025-CR, se propone la modificación de varios artículos de la vigente Ley de Protección y Bienestar Animal, para así darle mayores armas al Estado dentro de su papel preventivo y fiscalizador frente al maltrato animal.

Este registro estaría administrado por el Poder Judicial y se incluirá a toda personas con sentencia firme por el delito de maltrato o crueldad contra animales. Esta lista incluirá su nombre completo, número de DNI, la condena aplicada, tipo de maldad o crueldad y el tiempo de prohibición en cada caso específico.

Lucha contra el maltrato animal se vería beneficiada con esta nueva ley.

Una vez dentro de esta lista, quedarán completamente inhabilitados para adquirir, adoptar o tener bajo su custodia cualquier mascota o animal de compañía. Esta prohibición también se extiende en el aspecto de trabajo ya que no podrán ejercer actividades laborales, profesionales o comerciales vinculadas a este tema.

Por último, el Poder Judicial deberá mantener una coordinación estrecha con el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y otras entidades para mantener actualizada esta nómina y difundir la misma.

Sujeto es condenado a 5 años de prisión por matar a perrito

Uno de los últimos casos de crueldad animal sucedió en la ciudad de Trujillo. Ahí, un sujeto identificado como Ronald Mauricio Paredes Carrascal mató a un perrito callejero bautizado como 'Logan' a punta de ladrillazos.

Gracias a las redes sociales, el hecho ocurrido en Natasha Alta, se volvió viral. Luego de su detención, la Corte Superior de Justicia de La Libertad lo condenó a 5 años, 8 meses y 18 días de cárcel que ahora purga en el Penal El Milagro ubicado en dicha ciudad.

De esta manera, el congresista Guido Bellido propone la creación de un registro nacional de maltratadores de animales para prohibir e inhabilitar que estas personas adopten, adquieren o tengan bajo su cuidado a cualquier animal doméstico y de compañía.