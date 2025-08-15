Susel Paredes sobre Daniel Quintero: "El Congreso ha hecho bien en declararlo persona no grata"

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En los últimos días, las tensiones limítrofes entre Colombia y Perú aumentaron considerablemente luego de conocerse sobre el izamiento de una bandera colombiana en la isla de Santa Rosa, la cual pertenecer al territorio peruano.

Con el correr de las horas, se reveló que el responsable de este hecho fue el precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero. El propio político difundió este hecho a través de sus redes sociales asegurando que no permitirá que sigan quitándole más porciones de territorio a su nación.

Susel Paredes saluda decisión del Congreso

En medio de esta polémica, Exitosa conversó con la congresista Susel Paredes para conversar sobre diferentes temas. Uno de los cuestionamientos que se le hizo fue sobre la decisión del Congreso de la República respecto a lo hecho por este político colombiano.

Como se recuerda, el Parlamento aprobó la moción de declarar persona no grata a Daniel Quintero y prohibirle de forma permanente su ingreso al Perú. Respecto a ello, la legisladora se mostró completamente a favor considerando muy deplorable que un candidato aproveche esta situación para generar beneficio propio.

"Este momento hay que tomarlo con mucho cuidado por muchos políticos van a hacer uso de este hecho para beneficio. Entonces este candidato se ha hecho famoso porque ha ido y cometido este hecho flagrante e incorrecto y yo creo que el Congreso a hecho bien en declararla persona no grata. Esa persona no debe venir al Perú jamás. Es un video de propaganda y yo voté a favor que se le declare persona no grata", indicó.

Daniel Quintero responde al Congreso

Como era de esperarse, el precandidato a la presidencia de Colombia respondió a la decisión del Pleno a través de un breve comunicado en sus redes sociales. El exalcalde de Medellín y muy cercano a Gustavo Petro, señaló que dicha medida del organismo peruano no lo hará dudar en su intención de defender a capa y espada el territorio colombiano.

"El Congreso peruano acaba de declararme persona no grata por defender a nuestra patria. Como Presidente, si Dios quiere, no cederé ni venderé ni un sólo centímetro de nuestro territorio. Colombia se defiende y se respeta", indicó en su cuenta de X (ante Twitter).

