Congreso: ¡Atención! Proponen que internos en cárceles de Perú trabajen de forma obligatoria

El parlamentario de Podemos Perú, Guido Bellido, presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la República para que internos de todas las cárceles del Perú realicen trabajos de forma obligatoria; ello, como parte de su régimen de tratamiento penitenciario "orientado a su resocialización".

Busca modificar diversos artículos

A través del Proyecto de ley N° 12125, el parlamentario busca modificar los artículos 23° y 59° de la Constitución Política del Perú, así como los artículos 28, 29, 73 y 75 del Texto Ordenado Del Código de Ejecución Penal.

"El trabajo en centros penitenciarios es obligatorio para las personas privadas de libertad, como parte del proceso de reinserción social, respetándose sus derechos fundamentales y condiciones mínimas laborales", precisó como modificación de los artículos 23° y 59° de la Constitución Política del Perú.

De tal modo, se conoció que dentro de los cambios que se proponen se encuentra la remuneración que recibirían los reos. Sobre ello, se menciona que un 10% serviría obligatoriamente para costear los gastos que genera la actividad laboral del recluso. Además, el 20% servirá para costear, parcialmente, su manutención. El resto deberá ser distribuido "en la forma que establece el reglamento".

Argumentación de Guido Bellido

En tal sentido, Bellido justificó su iniciativa legislativa señalando que existe una parte importante de los reclusos que no acceden a las actividades educativas, terapéuticas o productivas que les permitan "desarrollar habilidades para reintegrarse adecuadamente en la sociedad al concluir su condena".

Ante ello, argumentó que en los casos en que los reclusos salgan de prisión tras culminar su sentencia, estos podrían reincidir en cometer actos delictivos, debido a que no podrían encontrar formas de generar ingresos legalmente.

Asimismo, se refirió a informes emitidos por la Defensoría del Pueblo y otros organismos internacionales de derechos humanos, señalando que en aquellos, se han advertido que el sistema penitenciario del Perú, actualmente, no garantizaría adecuadamente "los fines resocializadores de la pena privativa de libertad".

"Frente a ello, se hace urgente replantear el enfoque del tratamiento penitenciario, adoptando mecanismos efectivos que no solo reduzcan los niveles de ocio en los penales, sino que fortalezcan la formación laboral, la disciplina y el sentido de responsabilidad de los internos", acota.

De esta manera, se conoció que el parlamentario Guido Bellido ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso, con la finalidad de que los reclusos de las cárceles en el Perú cumplan trabajo obligatorio como parte de su resocialización.