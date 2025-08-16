Eduardo Salhuana sobre visita de Dina Boluarte a Santa Rosa: "Fue un gesto político evidentemente necesario"

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se pronunció respecto a la visita de la mandataria Dina Boluarte a el distrito de Santa Rosa, en Loreto. Según precisó, se trató de un "gesto político necesario"; ello en el marco de las polémicas declaraciones de Gustavo Petro sobre la soberanía peruana.

Salhuana pide trabajo conjunto entre Perú y Colombia

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, Salhuana aseguró que el Perú es una nación de paz, por lo que, se busca construir, con el país hermano de Colombia, una agenda de desarrollo y bienestar a favor de la población que vive en las fronteras.

"Fue un gesto político evidentemente necesario, El presidente Petro estuvo ahí, al frente, de una manera inamistosa a la actitud provocadora de Petro. La presencia de Boluarte reafirma nuestra soberanía", dijo a Canal N.

De tal modo, el expresidente del Parlamento reconoció que, efectivamente, en el Perú no se ha desarrollado una política real de fronteras, pero esto no se ve recién, sino viene desde Gobiernos pasados. "Basta revisar los inmensos territorios que hemos cedido", añadió.

#EnVivo #AlFinalDelDía



Eduardo Salhuana sobre visita de Dina Boluarte a Santa Rosa: "Fue un gesto político necesario frente a la actitud provocadora de Petro. La presencia de Boluarte reafirma nuestra soberanía".



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/ZF894pAWUm — Canal N (@canalN_) August 16, 2025

En tal sentido, añadió que ante dicho "incidente" que involucra al distrito Santa Rosa y al presidente colombiano, Gustavo Petro, era hora de que se tenga resultados "positivos" como la reafirmación de la soberanía peruana, lo cual hizo Boluarte el último viernes 15 de agosto, durante su visita al territorio peruano.

Reconoce condiciones precarias en la frontera

Además, precisó que este acto se debe unir a la formulación de una política real de fronteras que atienda las necesidades, exactamente de la población que se encuentra en la selva peruana, en donde se tiene un territorio rico en biodiversidad de recursos naturales.

Ante ello, Salhuana reconoció que los pobladores de dicho sector viven en condiciones deplorables debido a que no cuentan con conectividad, internet, carreteras, energía eléctrica y más. "Los servicios básicos son inexistentes", precisó.

"Cuando uno escucha de las fronteras del Perú, básicamente los ciudadanos se proveen de alimentos y muchas veces de educación y servicios en los países vecinos, entonces creo que nos tiene que servir como una llamada de atención, pero como una llamada a la acción en bien de las fronteras del país", precisó el expresidente del Parlamento.

Según detalló, el hecho de que la mandataria Dina Boluarte haya viajado hasta Santa Rosa, resultó ser parte de un gesto político "necesario", frente a la actitud que mantiene Gustavo Petro sobre dicho tema.

De esta manera, el expresidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, resaltó la necesidad que había en que la mandataria Dina Boluarte asista al distrito de Santa Rosa, en el marco de la tensión generada por Petro.