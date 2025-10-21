RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Deudos lo querellarán

Fernando Rospigliosi llamó "terruco" a joven fallecido en protesta: "Estaría cometiendo el delito de calumnia y difamación", indica especialista

El abogado penalista James Rodríguez señaló en Exitosa que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, habría cometido el delito de calumnia y difamación al calificar de "terruco" a Eduardo Ruiz Sáenz.

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Frente a la expresiones del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) contra el desaparecido Eduardo Ruiz Sáenz, el abogado penalista James Rodríguez señaló que el parlamentario habría incurrido en el delito de calumnia y difamación.

Como se recuerda, el también exministro del Interior se refirió con el término "terruco" hacia el rapero conocido como "Truko", abatido la noche del 15 de octubre en la Plaza Francia durante las protestas sociales contra la clase política peruana. 

Cuestiona expresiones del congresista fujimorista

En entrevista con Exitosa, el jurista lamentó lo dicho por el parlamentario del partido de Keiko Fujimori, teniendo en consideración el contexto de su desenlace. En esa línea, señaló que el haber calificado de terrorista al músico de 32 años podría generarle más de un problema legal.

"Nuestra legislación se debe y se protege el buen nombre de las personas fallecidas y ese derecho le corresponde a los familiares directos para hacer valer su derecho, porque el imputarle un calificativo delincuencial como terrorista (...) desde el punto de vista penal, estaría cometiendo el delito de calumnia y difamación", aseveró.

Asimismo, expresó su "indignación" por los calificativos del titular del Congreso, puesto que, estaría justificando la represión en el Centro de Lima. "Lo que está haciendo este régimen es 'terruquiar' para justificar la violencia", sostuvo. 

Deudos anuncian querella a Rospigliosi

Roger Ruiz Torres, padre del fallecido Eduardo Ruiz, anunció que presentará una querella en contra del congresista Fernando Rospigliosi por las expresiones dadas a nivel nacional contra su hijo.

"He visto que tiene una declaraciones muy desastrosas, tildando a mi hijo de 'terruco', por eso yo digo que tiene que demostrarlo señor Rospigliosi. Usted dice que mi hijo es 'terruco', lo tendrá que demostrar con documentos, videos, porque usted va a ser querellado. A nivel nacional y nivel mundial usted ha tildado de 'terruco' a mi hijo, de terrorista", expresó.

Cabe señalar que, la defensa legal de la familia, representada por el abogado Rodrigo Noblecilla, confirmó que presentará una carta notarial contra el legislador. "Mi hijo no ha sido ningún 'terruco', sale a protestar como cualquier persona y por el hecho de salir a protestar no se te puede matar", comentó.

Del mismo modo, el progenitor se mostró en total desacuerdo por las diligencias que lleva acabo el Ministerio Público, al afirmar que hay cambios constantes y que aún no se determina quien disparó contra su hijo.

