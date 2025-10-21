Alejandro Aguinaga sobre Equipo Lava Jato tras fallo del TC en el caso Cócteles: "Probablemente van a terminar en prisión"

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez y Rafael Vela, han sido duramente criticados en las últimas horas luego del fallo del Tribunal Constitucional el cual le dio la razón a Keiko Fujimori anulando así el polémico caso Cócteles.

Diversos personajes allegados a Fuerza Popular se han pronunciado inmediatamente tras la decisión de este organismo cuestionando duramente a estos integrantes del Ministerio Público. Incluso, algunos creen que podrían terminar en prisión luego que su investigación de años quedará invalidada.

Podrían terminar en prisión

Uno de los que respaldó esta posibilidad fue el congresista Alejandro Aguinaga. Exitosa pudo conversar con el parlamentario del partido naranja para conocer sus sensaciones sobre este sonado fallo del Tribunal Constitucional.

De acuerdo a su consideración, tanto José Domingo Pérez como Rafael Vela y otros fiscales de este Equipo Especial, han tenido cierto sesgo político en el caso Cócteles ya que luego de una década el proceso fue anulado. Las consecuencias de este hecho podría terminar con los fiscales tras las rejas en los próximos meses, según expresó.

"10 años de estos procesos donde el Tribunal Constitucional ha corregido porque los delitos que se han señalado no existen. La acusación se la han corregido 19 veces. Otros casos que llamaron la atención es que de 38 obras de Odebrecht solo investigaron 4 lo que demuestra es que hay una suerte de componenda y complicidad que tiene que ser claramente establecido y probablemente vayan a terminar en prisión", indicó.

Fallo del TC "disfraza" impunidad con legalidad

Tras la decisión del TC, Exitosa conversó en exclusiva con Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, para conocer su postura ante este histórico fallo. Según su parecer, el organismo disfraza de legalidad la impunidad tras llegar a este acuerdo el cual beneficia directamente a Keiko Fujimori y que también podría dejar en libertad a otros altos funcionarios acusados por el delito de lavado de activos.

"¿O sea tantas personas se han equivocado en el Poder Judicial? Eso es inadmisible y, por cierto, revela el talante político de un fallo que se arropa en argumentos de legalidad, pero que en el fondo lo que busca es darle absoluta impunidad a un partido político y a su lideresa", expresó.

De esta manera, el congresista Alejandro Aguinaga aseguró que los fiscales del Equipo Especial Lava Jato podrían terminar en la cárcel luego del sonado fallo del Tribunal Constitucional que anula el caso Cócteles.