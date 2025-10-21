Caso Eduardo Ruiz: PJ admite hábeas corpus por detención preliminar de suboficial Luis Magallanes

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional admitió a trámite la demanda de hábeas corpus que presentó el Instituto de Defensa Legal Policial (IDL-POL) que solicita la nulidad de la resolución que dictó siete días de detención preliminar contra Luis Magallanes, suboficial de la PNP, quien es imputado por el presunto homicidio calificado de Eduardo Ruiz.}

La decisión del Poder Judicial

En primer lugar, es necesario indicar que la resolución judicial se registró el último lunes 20 de octubre. Además, la mencionada acción constitucional fue interpuesta contra Abel Centeno Estrada, juez del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y Roger Yana Yanqui, fiscal supraprovincial de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo.

Tiene como objetivo buscar la nulidad de la orden de detención preliminar de siete días contra el suboficial PNP Magallanes cuestionando su legalidad basada en la Ley 32181, a través de la cual se protege la acción policial bajo el principio de presunción de inocencia.

Cabe resaltar que, según la demanda la cual fue presentada por el abogado Jesús Poma Zamudio, la resolución judicial que dispuso la detención de Luis Magallanes "ignoró de forma expresa" la aplicación de esta norma, pese a la solicitud expresa de su defensa durante el desarrollo de la audiencia.

PJ admite hábeas corpus por detención preliminar de suboficial Luis Magallanes

Noticia en desarrollo...