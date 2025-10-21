RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
A la expectativa

Gabinete de Ernesto Álvarez buscará mañana el voto de confianza: ¿Qué bancadas han decidido otorgarla?

Bancadas y congresistas van anunciando cuál será su voto ante el pedido de confianza por parte del Gabinete de Ernesto Álvarez que acudirá el miércoles 22 de octubre a las 4:00 p. m.

Gabinete Álvarez buscará el voto de confianza
Gabinete Álvarez buscará el voto de confianza (Composición Exitosa)

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 21/10/2025

Mañana, miércoles 22 de octubre, el Gabinete de Ernesto Álvarez acudirá a las 4:00 p. m. a una nueva sesión del Pleno del Congreso para pedir el voto de confianza, por lo que algunas bancadas han ido anunciando sus decisiones. 

Bancadas que decidieron su voto

Una de los grupos que adelantaron que votarán en contra es el Bloque Democrático, así lo dio a conocer la congresista Ruth Luque y Carlos Zeballos, quienes anteriormente habían expresado a través de redes sociales su descontento con la actuación de los ministros. 

"Como bancada nosotros vamos a negar el voto de confianza, no le vamos a dar el voto de confianza", afirmó Luque, mientras que Zeballos explicó las razones: "Nosotros tenemos que ver que el tema del ministro de Cultura, no nos trae ninguna certeza de que se vayan a solucionar los problemas que hoy tiene Machu Picchu. El tema también del ministro de Trabajo, porque tampoco se ha hablado del tema de EsSalud".

Por su parte, el congresista Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, explicó que aún no hay acordado un voto unánime, pero él así como la legisladora Gladys Echáis votarán a favor, pues buscan mantener la estabilidad del país. 

Además, el congresista Américo Gonza de la bancada de Perú Libre, no descartó que su bancada otorgue el voto de confianza al gabinete Álvarez, pues aún continúan evaluando su decisión. 

Premier se reúne con grupos parlamentarios

Esta mañana el presidente del Consejo de Ministros, acudió al Parlamento para continuar sosteniendo reuniones con los voceros de algunas bancadas parlamentarias. El lunes 20 de octubre sostuvo un encuentro con el vocero de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana, y el portavoz de Perú Libre, Flavio Cruz

"Como bancada APP reafirmamos nuestro compromiso con la estabilidad política y el diálogo democrático en beneficio del país", indicaron desde su cuenta de Facebook.

Mientras que el representante de Perú Libre no brindó declaraciones a su salida del diálogo con Álvarez, por lo que aún se desconoce cuál será el voto que otorgará su bancada. Este martes, el premier llegó nuevamente para sostener un encuentro con el vocero de la bancada de Fuerza Popular.

Es así, como las bancadas y los congresistas individualmente van pronunciándose y mostrando su posición ante el voto de confianza que busca obtener el gabinete de Ernesto Álvarez. 

