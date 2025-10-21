Congresistas defienden a Fernando Rospigliosi por llamar "terruco" a Eduardo Ruiz

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Luego de que el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificara al manifestante fallecido Eduardo Ruiz, conocido como 'Trvco', como "terruco", parlamentarios justificaron sus declaraciones.

Legisladores intentan justificar declaraciones

Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, sostuvo que en las universidades están copadas por la organización terrorista Sendero Luminoso y señaló que respalda todo calificativo que demuestre que las acciones realizadas son lo que indica.

"Lo que ha habido es un acto violentista, Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos y vean como amenazan a los profesores para que se plieguen a su lado, si no reconocemos que estamos en esa situación estamos perdidos. (...) Respaldo cualquier calificativo que demuestre que claramente se está haciendo lo que dice el calificativo ", indicó.

Por su parte, el legislador de la bancada de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, aseguró que Eduardo Ruiz habría cometido actos de terrorismo urbano, pero hizo un llamado a que se investigue.

"Es evidente que lo que se ha vivido son actos de terrorismo urbano. Esa manera de atacar a mansalva con bengalas, con suerte de pirotécnicos directamente al cuerpo de los policías también es inaceptable. (...) Son acciones de terrorismo urbano, yo no digo que sean terroristas, son acciones de terrorismo urbano y tendrán que investigarse y llegar a la verdad", sentenció.

Contrario a otros parlamentario, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu de la bancada de Alianza Para el Progreso, indicó que el calificativo dado por Fernando Rospigliosi es incorrecto y prefirió mencionar otro calificativo al ser cuestionado indicado que es "un lanzador de piedras".

" El señor se ha equivocado al tener ese exabrupto y ya está, no vamos a analizar la conducta o estigmatizar lo que haga el señor Rospigliosi. (...) Bueno, la persona de todas maneras se merece un calificativo porque qué hace tirando cócteles molotov, piedras, en primera línea. Yo lamento mucho que haya una fallecido, eso no debe ocurrir, pero acá estamos viendo como personas azuzan a la gente", declaró.

Familia de Eduardo Ruiz querellará a Rospigliosi

Roger Ruiz Torres, padre del fallecido Eduardo Ruiz, cuestionó al congresista Fernando Rospigliosi por llamar "terruco" a su hijo. "Señor Rospigliosi, tiene que demostrarlo. Usted será querellado", comentó.

"He visto que tiene una declaraciones muy desastrosas tildando a mi hijo de terruco, por eso yo digo que tiene que demostrar señor Rospigliosi, usted que mi hijo es terruco, con documentos, videos porque usted va a ser querellado. A nivel nacional y nivel mundial usted ha tildado de terruco a mi hijo, de terrorista", expresó.

Es en medio de esta polémica que algunos congresistas intentaron defender o justificar lo declarado por Fernando Rospigliosi respecto a la memoria del fallecido Eduardo Ruiz.