Leyes aprobadas por el Congreso son un riesgo para el gasto público, advierte Consejo Fiscal

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Consejo Fiscal del Perú (CF) advirtió que las continuas leyes aprobadas por el actual Congreso de la República (2021 - 2026) suponen un efecto negativo en las finanzas públicas poniendo en riesgo la estabilidad económica del país en un futuro inmediato como en mediano a largo plazo.

Riesgo fiscal por leyes del Congreso

El Consejo Fiscal, institución que promueve el manejo transparente y prudente de las finanzas públicas, brindó una conferencia de prensa donde advirtió el grave riesgo que suponen las leyes aprobadas sin sustento técnico tal como lo viene realizando el actual Congreso de la República.

Durante su primera conferencia de prensa brindada por todos los miembros del CF como José Valderrama, Javier Escobar, Diego Macera, Carolina Triveli, Juan Carlos Sosa y Alonso Segura, profesionales con experiencia en macroeconomía; emitieron una alerta por la "continua promulgación de leyes con impacto fiscal adverso", indicaron.

"La razón por la que hacemos esto es porque estamos muy preocupados por decisiones desde el Estado que tienen incidencias fiscales negativas, múltiples decisiones que han venido en aumento significativo en los últimos años y los últimos meses y, además, hay muchas potenciales normas en proceso que podrían agravar la situación", comentó Alonso Segura en rueda informativa.

Comunicado del Consejo Fiscal

229 leyes aprobadas con impacto fiscal adverso

El último periodo parlamentario desde el 2021 al 2026 hasta el cierre del informe el 18 de octubre de este año, se han aprobado 229 leyes con impacto fiscal que es "más del total de los 15 años previos". Es decir tres veces más que los tres periodos parlamentarios (2006 al 2021).

Además, lanzan una importante distinción, en los últimos años de cada periodo parlamentario; es donde se atenta más contra el gasto público. Es decir, en el año 2011, 2016 y 2021; (barras en rojo) los congresistas aprueban proyectos de leyes con mayor impacto fiscal durante su último año de gestión.

Actual Congreso ha aprobado tres veces más leyes adversas al gasto público

"Hay un número realmente de leyes con impacto fiscal que están ahorita en el Congreso, son más de 300, leyes que han tenido opinión negativa de entes técnicos del Ejecutivo pero que el Congreso ha insistido".

En la exposición continúan: "Hasta antes del quinquenio actual era muy inusual que el Congreso insistiera con alguna ley que tuviera impacto fiscal". En los tres últimos periodos del Congreso, es decir 15 años en total, se aprobaron 30 leyes con impacto fiscal adverso con un costo de menos de 500 millones de soles.

Sin embargo, solo en este periodo parlamentario de 5 años, son 101 leyes con un costo fiscal de casi 36 mil millones de soles. "Más de 65 veces lo que ocurrió en los años anteriores", sentenció.