Consejo de Ministros aprobará HOY decreto que declara el estado de emergencia en Lima y Callao

21/10/2025

El Consejo de Ministros se reúne hoy desde las 12:30 p. m. para aprobar el Decreto Supremos que declara el estado de emergencia en Lima y Callao, tal como lo anunciaron días atrás.

Cumplirán anuncio

Hace menos de una semana, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, informó que el gobierno tiene como prioridad la lucha contra la criminalidad, por ello, planeaban anunciar en emergencia Lima Metropolitana.

En ese sentido, a través de sus redes sociales la PCM informó que vienen sosteniendo una reunión para aprobar el decreto "conforme al compromiso del presidente de la República, José Jerí, para enfrentar de manera frontal la delincuencia". Detallaron que el documento recogerá los aportes y las iniciativas de las diferentes instituciones del Estado, entre los que se incluye un "paquete de medidas urgentes" para enfrentar el crimen.

En su momento el premier detalló que la declaratoria no busca ser una medida más. "A diferencia de otras ocasiones no puede ser, simplemente, una declaratoria, etérea, subjetiva que no sirva para el ciudadano en común".

Asimismo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Laura, indicó que durante esta primera sesión de la PCM se aprobó la creación de un grupo de trabajo multisectorial que se encargará de brindar una propuesta de decreto de urgencia.

Además, respaldó el anuncio de la declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana, pero especificó que esperarán los informes necesarios para poder dar impulso a la medida.

Excomandante PNP rechaza medida

El excomandante general de la PNP, Jorge Angulo, señaló que el gobierno de José Jerí tiene buenas intenciones y que la declaratoria de emergencia es una de ellas. Sin embargo, esta medida ha caído en saco roto en diferentes oportunidades por lo que indicó son necesarias otras disposiciones de mayor importancia para frenar el avance de la criminalidad.

Al ser consultado por las acciones a tomar por parte del Ejecutivo, el general en retiro señaló que lo primero que debería hacer esta gestión es ordenar las compras de los implementos necesarios para que la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial cuenten con los recursos necesarios para enfrentar al crimen organizados.

"Con discursos no se gana la guerra, se gana con presupuestos. Tenemos que, inicialmente, este gobierno de transición de inmediato, hacer las compras necesarias para poder equipar a la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial", añadió.

