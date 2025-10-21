Rafael Vela: "Todos los políticos están en la misma sintonía porque tratan de establecer un pacto de impunidad"

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Luego del fallo del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto el caso Cócteles, Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, visitó los estudios de Exitosa. Durante esta charla con Nicolás Lúcar, el fiscal se refirió a esta polémica decisión señalando que es un nefasto precedente en el ámbito político y judicial.

Están en la misma sintonía

Otro aspecto en el que hizo énfasis el integrante del Ministerio Público fue el hecho de que otros acusados por lavado de activos al recibir dinero ilegal en sus respectivas campañas políticas, aprovecharán esta decisión para su propio beneficio.

Así lo dejó en claro Rafael Vela ya que Ollanta Humala ha sido el primero en pronunciarse sobre el fallo del Tribunal Constitucional asegurando que luchará por su libertad. Por ello, el fiscal indicó Susana Villarán, Pedro Pablo Kuczynski y otros investigados por su equipo especial harán una especie de pacto buscando impunidad.

"Acá no hay ni de derechas ni de izquierdas, acá todos están juntos porque tienen los mismos intereses. Acá está en la misma argumentación, la señora Fujimori, el señor Ollanta Humala, la señora Susana Villarán, el señor Rafael López Aliaga, todos están en la misma sintonía, la señora Lourdes Flores Nano, el Partido Aprista Peruano y el señor Pedro Pablo Kuczynski", indicó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En entrevista con Exitosa, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, señaló que los políticos involucrados en diversos casos "están en la misma sintonía", ya que buscan transmitir la idea de que no ocurrió nada.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/dECRPR1Sq1 — Exitosa Noticias (@exitosape) October 21, 2025

No hay consecuencias por recibir dinero ilegal

Otro hecho que Rafael Vela lamentó fue que la decisión del Tribunal Constitucional termina avalando que cualquier otro candidato en un futuro pueda recibir fuertes sumas de dinero sin declararlo y sin bancarizarlo.

De acuerdo a su parecer, este hecho elude cualquier tipo de filtro financiero el cual ahora podrá ser vulnerado sin que esto sea considera delito. Todo esto implica que los demás implicados en este tipo de actos delictivos conformen un pacto para jalar agua a sus respectivos molinos.

"Todos están en el mismo interés porque se busca es darse la mano y decir acá no pasó nada, acá la captación de enormes sumas de dinero clandestino eludiendo el sistema de prevención de la Unidad de Inteligencia Financiera, todas las normas de prevención anti lavados, nada les importa, porque aquí lo que se trata es de establecer un pacto de impunidad que ha quedado convalidado a partir de la sentencia del TC", añadió.

De esta manera, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, aseguró que este polémico fallo del Tribunal Constitucional genera que los demás investigados puedan ser beneficiados.