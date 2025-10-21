Congreso: APP presenta proyecto de ley para congelar deudas de víctimas de extorsión

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

La bancada de Alianza Para el Progreso presentó un proyecto de ley para congelar las deudas de víctimas de extorsión. El congresista Juan Carlos Lizarzaburu aseguró desconocer haber firmado el documento. Por su parte, la parlamentaria Ruth Luque criticó la propuesta legislativa.

Proyecto de ley presentado por APP

Desde la bancada de APP se ha impulsado una iniciativa legislativa que ha ocasionado cuestionamientos en algunos parlamentarios debido a que busca congelar deudas de aquellas personas que son víctimas de la extorsión.

El mencionado proyecto de ley se titula "Ley que crea el registro de micro y pequeños empresarios víctimas de sicariato, secuestro o extorsión y establece medidas extraordinarias de financiamiento y congelamiento de deuda a fin de evitar el cierre de sus negocios y/o actividades a nivel nacional".

Este mismo se encuentra en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno y Lucha contra las Drogas. Vale indicar que, el proyecto de ley ha sido firmado por varios congresistas, entre ellos se encuentra Juan Carlos Lizarzaburu, quien al ser consultado sobre su rúbrica aseguró que no recuerda o de alguna u otra manera no lo había firmado.

"Eso no tiene mi autorización, eso lo voy a investigar. La verdad que voy a retirar mi firma porque no me parece pertinente ese proyecto. Me parece descabellado porque de esta manera estamos validando acá la extorsión o poniéndola adentro de una cuenta de resultados. No me parece correcto", indicó.

Cabe resaltar que este proyecto de ley N° 10289 es impulsado por la parlamentaria Elva Edhit Julón Irigoin en el uso de las facultades de iniciativa legislativa y tiene firmas por ejemplo de parlamentarios como Roberto Chiabra, Lady Camones, Alejandro Soto Reyes, Idelso García Correa, entre otros.

¿Por qué es cuestionada esta iniciativa legislativa?

Ha recibido cuestionamientos debido a que se asemeja al proyecto de ley que propuso el congresista Luis Cordero Jon Tay, el cual permitía la deducción tributaria de los gastos provenientes de la extorsión a contribuyentes.

De otro lado, Ruth Luque, legisladora del Bloque Democrático, se manifestó por este proyecto de ley y cuestionó este tipo de medidas.

"Es un contrasentido al final a quién va el beneficio si tú como Estado quieres proteger medidas para la víctima que está siendo extorsionada (...) yo la verdad no estoy de acuerdo con la iniciativa de esta propuesta", refirió Luque.

En resumen, La bancada de Alianza Para el Progreso presentó un proyecto de ley para congelar las deudas de víctimas de extorsión. Ello ha generado diversos cuestionamientos entre congresistas debido a que se asemeja a la propuesta legislativa del parlamentario Luis Cordero Jon Tay.