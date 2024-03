Gustavo Adrianzén lamenta que Perú Libre no dé confianza al Gabinete: "No me van a dar la oportunidad de escucharme"

El premier Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre la decisión de la bancada de Perú Libre, quienes anunciaron que no darán el voto de confianza a su Gabinete. Según precisó, no le han dado la"oportunidad" de reunirse con los mismos.

Durante conferencia de prensa, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) precisó que es el Ejecutivo es "sumamente respetuoso de las decisiones que adoptan en el Congreso de la República".

"A mi me apena realmente haber leído el comunicado de la agrupación política que usted ha referido (Perú Libre) porque no me han dado la oportunidad de reunirme con ellos. Por lo visto no me darán la oportunidad de escucharme. Hubiera preferido de tener la oportunidad de llegar a las bancadas y explicar lo que va a ser la política general del Gobierno durante este Gabinete", dijo a los medios.