Harvey Colchado asegura que está dispuesto a declarar por el caso 'Cofre'

Luego de que la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobara el informe final del caso 'Cofre' y el cual recomienda la figura de la " incapacidad moral permanente " a la presidenta Dina Boluarte, el Cnel. (r) PNP, Harvey Colchado no dudó en afirmar que está totalmente dispuesto en ir a declarar ante la Fiscalía, al sostener que tiene información relevante que podría involucrar seriamente a la mandataria.

Como se recuerda, el informe del grupo de trabajo parlamentario concluye que existen indicios suficientes para solicitar el otorgamiento de facultades de comisión investigadora, al Pleno del Congreso.

El también exjefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), estuvo en "Informamos y Opinamos" y dejó a entrever que le impidieron continuar un plan operativo para capturar al prófugo Vladimir Cerrón.

En ese sentido, recordó que, tras su retorno a la DIVIAC en noviembre de 2023 , recibió la visita de un alto funcionario de la DINI, quien estaba manejando inteligencia electrónica y humana para ubicar al líder de Perú Libre y que, para lograr dicho cometido, le requirió su apoyo.

Según su versión, el funcionario de la DINI no confiaba en la información que le estaba proporcionando Palacio de Gobierno y la propia Policía, sospechas que serían ciertas, puesto que, Cerrón se fugó cuando estaba prácticamente ubicado y que tras el operativo - el quinto - en Asia, el entonces de la DINI fue retirado del cargo.

"Esta quinta vez, quiero que tu me apoyes y que tu hagas la investigación con la DIVIAC, 'ya le dije, voy lo voy a hacer, pero ¿le has informado algo a ellos? 'Sí, ya saben' (le responde). Entonces, intenta hacerlo y en la sexta vez yo lo puedo hacer, en la quinta pasó el escándalo de Mikonos, sacaron al jefe de la DINI y ya no pude hacer esa fase. Toda esa información lo dije en el Congreso, cuando me llame la Fiscalía daré el nombre del alto funcionario", sostuvo.