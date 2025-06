Martín Vizcarra sobre pedido de prisión preventiva en su contra: "Busca silenciarme, es persecución política"

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que el pedido de prisión preventiva en su contra no pretende que se haga justicia en los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua', sino que se trataría de una persecución política.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de 'X', el ex jefe de Estado señaló que buscan silenciarlo. Sin embargo, manifestó que siempre ha afrontado los cuestionamientos en su contra y defenderá su libertad, así como también el derecho de los ciudadanos a "elegir y ser elegidos".

"Este pedido de prisión preventiva no busca justicia, busca silenciarme. Es persecución política. He dado la cara siempre. No me van a callar. Defenderé mi libertad y el derecho de todos a elegir y ser elegidos", se lee.