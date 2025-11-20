Jorge Nieto: "Lo peor que le puede pasar al Perú es mantener y extender esta polarización"

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el precandidato presidencial de Buen Gobierno, Jorge Nieto, advirtió que "lo peor que le puede pasar al Perú es mantener y profundizar la polarización política".

Unir piezas polarizadas

El exministro de Defensa (2016-2018) y Cultura (2016), Jorge Nieto, expone su reflexión y visión sobre el Perú y busca llegar a ocupar el sillón presidencial en las Elecciones Generales 2026. Según la postura de Nieto, "gobernar es unir" y rememora que durante la historia peruana, la "polarización tiene historia".

Nieto recuerda que publicó un balance político sobre la izquierda peruana y la democracia, eje político del que proviene, "el nuevo horizonte utópico es la democracia", analiza.

Expone que tal reflexión es necesaria para repensar al país y las relaciones entre actores políticos. Tal meditación no ha sido tomada por la mayoría de políticos que tienen influencia en el país.

"Lo peor que le puede pasar al Perú es mantener y extender esta polarización que nos ha llevado a este proceso de decadencia. Tenemos que cancelar esa polarización", indicó.

Liderazgo político con resultados

Ante el protagonismo mediático por el que optan la gran mayoría de candidatos, Nieto advierte que hay que ir más allá de la exposición en los medios de comunicación.

Sobre todo, para resolver el tema de la criminalidad. En ese sentido, indicó que tiene expectativas frente a la creación de la División de Investigación de Extorsiones, cuyas similares divisiones en el pasado tuvieron resultados.

"Un liderazgo político que asuma el tema de verdad, no que hace muchas iniciativas para los medios pero no es capaz de plantear la derogatoria de las leyes pro crimen (...) espero que esa unidad, a pesar de todo, tenga algún tipo de resultado, es en esa orientación que hay que ir", explica.

En ese sentido, las consecuencias de la polarización no solo indica el conflicto entre políticos, sino que principalmente afecta a la ciudadanía. La falta de resultados de la polarización tiene como una de sus consecuencias el "sostener esta situación en la cual peruanos mueren todos los días, no pueden trabajar y millones de familias están con miedo, eso se puede resolver", advierte.

Nieto reafirma que hay enormes posibilidades para el Perú pero se necesita de un buen gobierno. "Un buen gobierno que tenga visión y que tenga carácter, que no se case con nadie, capaz de producir reformas en el terreno fiscal", afirmó.

El escenario político que plantea Jorge Nieto, candidato presidencial por Buen Gobierno, busca alejar al país de la polarización y formar una administración con visión y carácter.