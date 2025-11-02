Ministro del Interior anuncia creación de nueva División de Investigación de Extorsiones liderada por el Cnel. Víctor Revoredo

02/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 2 de noviembre, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, anunció la creación de una nueva división especializada en el delito de extorsión para reforzar la lucha contra este flagelo que a diario ataca a empresarios y transportistas, entre otros.

En conferencia de prensa desde la sede del Ministerio del Interior (Mininter), junto al comandante general de la PNP, Gral. Óscar Arriola Delgado, el titular de la institución informó que el Cnel. PNP Víctor Revoredo estará a cargo de la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú.

División tendrá como objetivo recobrar la paz en los peruanos

Frente a este grave delito que azota a una buena parte de peruanos de diferentes partes del territorio nacional, el titular del Interior, aseveró que desde hoy "nace una fuerza renovada para enfrentar con firmeza a las mafias que amenazan al país".

"Hoy nace una nueva fuerza dentro de la Policía Nacional del Perú, la División de Investigación de Extorsiones, símbolo de nuestro compromiso firme con cada peruano que merece vivir en paz. Así como vencimos al terrorismo, venceremos al crimen organizado", enfatizó.

En ese sentido, destacó el liderazgo y trayectoria del coronel Víctor Revoredo, oficial que estará encabezará la nueva división tras regresar de Chile. "Un policía que ha enfrentado amenazas, que inspira con su ejemplo y que hoy asume el reto de combatir la extorsión con firmeza", mencionó.

El ministro Vicente Tiburcio junto al comandante general de la PNP, y el coronel PNP, Víctor Revoredo, anunció la creación de la nueva División de Investigación de Extorsiones de la @PoliciaPeru, una fuerza renovada para enfrentar con firmeza a las mafias que amenazan al país. pic.twitter.com/QHoziREQzM — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) November 2, 2025

"Vamos a ser duros contra aquellos que manchen el uniforme"

Siguiendo con su intervención, Tiburcio Orbezo sostuvo que serán "implacables" contra quienes atenten contra la seguridad de todos los peruanos, incluyendo a los malos policías que decidan operar al margen de la ley.

"Seremos duros contra quienes manchen el uniforme y decidan cruzar el lado de la legalidad, tolerancia contra la corrupción. Basta de corrupción desde seno de la Policía Nacional del Perú, nuestra lucha contra la criminalidad empieza también desde casa, con transparencia, disciplina y honor", sostuvo.

El ministro indicó que el trabajo de la nueva división será para contrarrestar las lamentables cifras que viene dejando el hampa. Por ejemplo, mencionó que a comparación con el 2024, los homicidios han aumentado un 3 % en lo que va del presente año y las extorsiones hasta un 18 % a nivel nacional, 36 % en Lima Metropolitana y 33 % en la Provincia Constitucional del Callao.

A través de la división, la PNP espera intensificar la lucha para recuperar la paz en todo el Perú, capturando a aquellos que a diario causan zozobra en la población.