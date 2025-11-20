Dos jóvenes influencers son hallados muertos en circunstancias extrañas: Las autoridades investigan ambos casos

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una fatídica noticia ha removido el mundo de las redes sociales luego de que dos influencers, que mantuvieron una relación, fueron hallados muertos con tres días de diferencia. En la siguiente nota de Exitosa conoce mayores detalles de este trágico suceso.

Influencer es hallada muerta

Durante la reciente semana, dos jóvenes creadores que fueron expareja fallercieron con solo 72 horas de diferencia. La reconocida creadora de contenido Gia Lima falleció a los 23 años el pasado 16 de noviembre, en extrañas circunstancias.

De acuerdo al periódico filipino The Philippine Daily Inquirer la también modelo fue declarada muerta luego de que su exenamorado Ivan Cezar Ronquillo, la encontrara inconsciente en su domicilio. Tras ello el joven decidió llevarla a un hospital en Quezon City, una ciudad en el área metropolitana de Manila.

Al respecto, un informe médico-legal de la Unidad Forense de la Policía de Quezon City indica que Lima presentaba lesiones externas no fatales, también líquido en los pulmones y un corazón congestionado, aunque vale precisar que la causa exacta de su deceso sigue pendiente mientras se esperan los resultados de las pruebas de toxicología e hispatología.

Cabe señalar que, en la habitación en la que la mujer se encontraba había marihuana, así como también medicamentos, elementos que forman parte de la investigación.

Su expareja también falleció

Tan solo tres días después, el 19 de noviembre, la Policía local también informó que Ivan Cezar Ronquillo fue hallado sin signos vitales en la escalera de su residencia en Quezon City y declarado fallecido al ser derivado a un centro médico.

Según el teniente de la Policía Edison Ouano, jefe de la Unidad de Investigación Criminal, el fallecimiento del creador de contenido se encuentra en investigación como un presunto suicidio por ahorcamiento.

Vale indicar que, las autoridades confirmaron que el influencer no fuen considerado sospechoso en la muerte de Gia Lima. No obstante, sí investigan el acoso que recibió en línea que recibió tras partir.

¿Quiénes eran Gia Lima e Ivan Cezar Ronquillo?

Gia Lima era una influencer filipina de 23 años conocida por compartir contenido de modelaje y estilo de vida en sus redes sociales, en Facebook contaba con más de 423 mil seguidores y en 182 mil en Instagram.

Por su parte, Ivan Cezar Ronquillo publicaba fotos y videos relacionados con la vida fitness y contaba con más de 34 mil seguidores en Instagram.

Ambos jóvenes fueron hallados muertos y han conmocionado el mundo de las redes sociales así como a su natal Filipinas. Las autoridades ya investigan las causas de sus decesos.