Congreso: Proponen censurar a Waldemar Cerrón por insultos de abogado de Betssy Chávez

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, ha presentado una moción de censura contra Waldemar Cerrón, quien es segundo vicepresidente del Congreso de la República, por permitir que Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, insulte a los legisladores.

Cerrón no habría sido impacial

Este incidente se produjo durante el debate en la Comisión Permanente sobre la inhabilitación por 10 años contra los exministros de Pedro Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, a raíz del fallido golpe de Estado del 2022.

"Presidente, me parece inaceptable lo que ha ocurrido el día de hoy, usted ha permitido que este señor nos insulte de una manera inaceptable. Lo lamento, yo le tengo un aprecio personal, pero nosotros vamos a correr una censura, porque es inaceptable", dijo Juárez al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.

La moción de censura incluyó una presunta evidencia del estado de inhabilitado del abogado Raúl Noblecilla.

La documento sostiene que el congresista de Perú Libre, en su calidad de segundo vicepresidente del Parlamento, habría incurrido en "graves irregularidades" durante la conducción de la Mesa Directiva.

Según el documento, el legislador no habría mantenido una postura imparcial ni garantizado el debido respeto al Congreso durante la sesión en la que se evaluó la situación de Chávez.

Raúl Noblecilla no estaría habilitado como abogado

El texto también acusa a Cerrón de permitir que el abogado de la ex primera ministra, Raúl Noblecilla, ejerciera su defensa pese a no estar habilitado para dicha función. Según Juárez, esto vulneraría la formalidad del procedimiento.

"No cauteló que la defensa técnica de la acusada constitucionamente Betssy Chávez Chino contara formalmente con la habilitación vigente", se lee en la moción.

La moción de censura alega que Cerrón no garantizó el respeto a la institución del Congreso y, con ello, a todos los congresistas al presuntamente permitir esta irregularidad de parte del letrado.

"No ha garantizado el respeto a la majestad de la institución del Congreso y con ello a todos los congresistas al permitirle irregularmente participar en la sesión a un abogado que se encontraba inhabilitado por el Colegio de Abogados de Lima", agregó.

Aprueban inhabilitación de Betssy Chávez

Con 17 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, la Comisión permanente del Congreso respaldó el informe final que fuera sustentado por la congresista Lady Camones (Alianza Para el Progreso), en su condición de presidenta de la la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

