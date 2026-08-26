Juan Carlos Alvarado propone la 'Gobernanza IA': "Que la data defina el marco y las decisiones"

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato a la alcaldía de Lima por la Alianza Venceremos, Juan Carlos Alvarado, reveló que de ganar las elecciones en octubre último, en su gestión municipal impulsará el uso de inteligencia artificial como una nueva forma de hacer gobernanza.

En entrevista brindada este miércoles 26 de agosto al programa "Informamos y Opinamos", el candidato de izquierda tomó como ejemplo a países como Argentina y Colombia, donde sus ciudadanos están informados en tiempo real sobre incidencias como accidentes de tránsito y factores climatológicos.

Pone como ejemplo su plataforma de IA con el respaldo de su equipo técnico

El también tecnólogo mencionó que durante una eventual administración suya en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) no solo ejecutará obras públicas, estas estarán respaldadas por tecnología para que los vecinos puedan tener a la mano datos que les permita fortalecer, por ejemplo, sus propias estrategias contra la inseguridad ciudadana.

En ese sentido, sostuvo que cuenta con un "equipo mixto" de expertos, como Gustavo Guerra-García y Julio Magán, con quienes ha creado una plataforma virtual donde la ciudadanía puede saber la cantidad de efectivos policiales y comisarías que hay en cada distrito con datos del Ministerio del Interior, ventaja que le permite al peruano de a pie saber por donde transitar y de forma más segura.

"Nosotros ya lo hicimos. Pueden ingresar, está publicado, es una aplicación que se llama llego.pe, hecha con tecnología open source, tecnología libre, costo casi cero. Por ejemplo, usted se va a San Juan de Lurigancho y te dice el nivel de riesgo en tu ruta, cuántas comisarías, cuántas postas, cuántos policías hay en tu ruta y puedes enviar hasta tres contactos, si quieres, tu punto de referencia", comentó.

🔴🔵 #EligeBien ✅ | En entrevista para Exitosa, el candidato a la alcaldía de Lima de Venceremos, Juan Carlos Alvarado, señaló que una de sus propuestas es la gobernanza a través de la inteligencia artificial. Indicó que con esta herramienta la data ayudará a definir el marco y... pic.twitter.com/FIQwUt4EQH — Exitosa Noticias (@exitosape) August 27, 2026

Propuesta en materia de infraestructura vial

Por otro lado, el candidato de la Alianza Venceremos aseveró que ha identificado zonas oscuras en la capital y planteó instalar paraderos con internet, wifi y vigilancia, reforzados con luminarias LED que aumenten la sensación de seguridad ciudadana.

Según explicó, su equipo ha identificado 300 puntos críticos en Lima Metropolitana, principalmente en paraderos de rutas troncales, donde la falta de iluminación expone diariamente a miles de ciudadanos a diversas situaciones de riesgo.

Alvarado sostuvo que la instalación de estos paraderos no dependería de terceros y que podrían implementarse de manera articulada entre distritos, a partir del 1 de enero del 2027.

A poco más de dos meses para las elecciones regionales y municipales, algunos candidatos a la MML ya empiezan a mostrar sus posturas sobre qué harán para mitigar el principal flagelo que adolece la población, la delincuencia.