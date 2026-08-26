Atención continua en la frontera: cancilleres de Perú y Bolivia fortalecen integración fronteriza

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Los Ministros de Relaciones Exteriores de la República del Perú y del Estado Plurinacional de Bolivia, reunidos el 26 de agosto, en la localidad fronteriza de Desaguadero, en un encuentro destinado a reafirmar los históricos lazos de hermandad, cooperación e integración;

Acuerdos entre cancilleres para dinamizar el paso fronterizo y el comercio

Ambas autoridades destacaron la importancia del Centro Binacional Integrado de Atención de Frontera (CEBAF) Desaguadero para el flujo comercial y de personas. En esa línea, expresaron la firme intención de avanzar hacia un esquema de atención permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana, desplegando los recursos necesarios para fortalecer las instituciones de control.

Asimismo, saludaron la plena vigencia del Acuerdo para el funcionamiento del paso fronterizo San Lorenzo - Extrema, implementado desde el 15 de junio de 2026. Esta medida facilita el tránsito de ciudadanos, bienes y servicios, consolidando la integración de las comunidades adyacentes a la línea de frontera.

"Expresaron su satisfacción por la implementación del intercambio electrónico de certificados fitosanitarios (e-Phyto) entre el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Perú y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) de Bolivia, herramienta que constituye un avance significativo para la modernización de los procedimientos sanitarios y fitosanitarios", detalla.

📄 Declaración conjunta de los Ministros de Relaciones Exteriores de la República el Perú y del Estado Plurinacional de Bolivia.



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Cooperación en recursos hídricos y reactivación de la agenda binacional

En materia ambiental, las delegaciones reconocieron el trabajo desarrollado durante tres décadas mediante la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca (ALT). Acordaron continuar impulsando su modernización para responder de manera más eficaz a los desafíos de la gestión integrada de los recursos hídricos compartidos.

De igual manera, coincidieron en que los progresos de esta cita representan un relanzamiento de los vínculos políticos bilaterales y de la cooperación consular. Los diplomáticos reafirmaron su compromiso de consolidar la zona limítrofe como un espacio continuo de desarrollo económico y social para sus respectivas poblaciones.

"Reafirmaron la importancia del Encuentro Presidencial y VII Gabinete Ministerial Binacional Perú-Bolivia como el principal mecanismo de coordinación y cooperación de la agenda bilateral para impulsar su dinamismo y proyección en favor de los ciudadanos de ambos países, y acordaron programar su realización para este año", detalla el comunicado.

En ese sentido, los cancilleres ratificaron la voluntad de ambos Estados de profundizar el diálogo técnico y político, consolidando una hoja de ruta clara que permita acelerar el cumplimiento de los metas acordadas en la zona fronteriza y garantizar el bienestar del desarrollo binacional.