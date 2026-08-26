Elecciones Regionales y Municipales 2026: ONPE aprueba plan de medios para la franja electoral

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitirá, del 2 al 14 de mayo de 2026, la franja electoral correspondiente a las elecciones primarias de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. Para tal efecto, aprobó el plan de medios que establece la distribución de tiempos y espacios en medios de comunicación y medios digitales para las organizaciones políticas en las 26 circunscripciones en las que participarán.

Estructura y logística para la difusión de propuestas políticas

El referido plan fue aprobado mediante Resolución Jefatural N°000070-2026-JN/ONPE. De acuerdo con el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, el plan de medios constituye el instrumento de carácter estratégico que define la selección y asignación de espacios en medios de comunicación (radiales y televisivos) y medios digitales (redes sociales), a fin de que las organizaciones políticas con candidaturas inscritas difundan sus planes de gobierno y propaganda electoral.

Para su elaboración, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios conformó el Registro de Proveedores de medios de comunicación y medios digitales de las elecciones primarias de las ERM 2026. Y posteriormente, el 31 de marzo, determinó, mediante sorteo público, el orden de aparición de las organizaciones políticas en la franja que se difundirá en cada una de las 26 circunscripciones.

Esta fase preparatoria garantiza que todos los partidos y movimientos políticos contendientes cuenten con el soporte técnico y las pautas fijadas con anticipación. De esta manera, el organismo electoral busca promover un escenario equitativo y transparente para el acceso de los candidatos a las plataformas masivas de información durante el periodo establecido.

"El monto aprobado para la transmisión de esta franja electoral es de mas de S/19 millones. Tras un análisis exhaustivo de los costos por impacto en las plazas de Lima y Callao, se determinó que los presupuestos finales asignados (S/ 1 009 337 88 para Lima y S/ 684 554 91 para Callao) hacían técnicamente inviable una pauta tradicional en canales de señal abierta masiva".

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó el plan de medios de la franja electoral de las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre, que tendrá su transmisión del 9 de setiembre al 1 del siguiente mes.



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Presupuesto asignado y criterios de distribución técnica

En ese marco, la asignación de tiempos se efectuó conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas y en el numeral 52.3 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, aprobado mediante Resolución Jefatural N.° 000030-2025-JN/ONPE y sus modificatorias.

"Para tal efecto, la distribución se realizó en función a la cantidad de electores de las primarias, distribuidos en cada una de las 26 circunscripciones, y la asignación fue adjusted de acuerdo a la modalidad de elección comunicada por cada organización política, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios", señala la norma.

En ese sentido, la ONPE ratifica el cumplimiento estricto del marco legal vigente para optimizar el uso del gasto público y garantizar una cobertura adecuada y equitativa en todas las regiones del país, asegurando que la ciudadanía acceda a información transparente y oportuna durante todo el proceso electoral.