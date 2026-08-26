Avalancha en Nepal: Científicos revelan posible causa del desastre que ya deja más de 150 muertos

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Nepal enfrenta una de sus peores emergencias recientes tras la avalancha e inundación repentina que golpeó los distritos de Rasuwa y Nuwakot, en la región del Himalaya. El desastre ha dejado hasta ahora más de 150 muertos, cientos de desaparecidos y comunidades enteras devastadas.

Una causa por calentamiento

En medio de la tragedia, un grupo de geólogos y glaciólogos consultados por The New York Times revelaron que la posible causa fue el desprendimiento de un glaciar, que habría bloqueado el cauce del río Bhote Koshi y generado una acumulación de agua.

El colapso liberó una avalancha de hielo, rocas y lodo que arrasó aldeas enteras y rutas de senderismo. Este tipo de fenómenos, conocidos como vaciamientos súbitos de lagos glaciares, se han vuelto más frecuentes en el Himalaya debido al calentamiento global.

Balance de víctimas y daños

Las autoridades reportan 160 fallecidos entre Nepal y el Tíbet, además de más de 600 desaparecidos, incluidos 384 turistas extranjeros de países como Estados Unidos, India, México, España y Australia. Decenas de heridos reciben atención en hospitales locales, mientras helicópteros militares y privados continúan las labores de rescate.

La magnitud del desastre se refleja en la infraestructura: al menos 80 puentes destruidos, más de 40 kilómetros de carreteras anegadas, viviendas arrasadas y centrales hidroeléctricas dañadas. Los mercados locales también quedaron sepultados bajo el lodo, dejando a miles de familias sin sustento.

Servicio Geológico de EE.UU. aclaró que el deslizamiento de tierra provocó sismo.

El Gobierno de Nepal declaró estado de emergencia por tres meses y ofreció atención médica gratuita a los afectados. En paralelo, China movilizó recursos en el condado de Gyirong, donde también se registraron víctimas. La ONU expresó sus condolencias y agencias como el PNUD enviaron suministros de emergencia.

Los equipos de rescate enfrentan condiciones extremas: temperaturas bajo cero, lluvias constantes y caminos bloqueados. La prioridad es localizar a los desaparecidos, muchos de ellos senderistas que recorrían la popular ruta de Langtang.

La avalancha en Nepal no solo deja un saldo devastador de víctimas y daños materiales, sino que también abre un debate urgente sobre la vulnerabilidad de las comunidades montañosas frente al cambio climático.

El hecho de que un desprendimiento glaciar pudiera haber desencadenado la tragedia refuerza la necesidad de monitorear de manera más estricta los glaciares del Himalaya. Mientras continúan las labores de rescate, el país enfrenta el reto de reconstruir y de prepararse para un futuro en el que estos fenómenos podrían repetirse con mayor frecuencia.