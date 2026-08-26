Vladimir Cerrón se muestra junto al expresidente José Balcázar: "Mi camarada de grandes batallas"

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El retorno de Vladimir Cerrón a la escena pública sigue generando episodios de alto impacto político. Tras la decisión del Tribunal Constitucional que anuló su orden de captura, el líder de Perú Libre difundió en sus redes sociales una fotografía junto al expresidente interino José María Balcázar, a quien calificó como su "camarad".

La imagen, que muestra a ambos sonrientes y abrazados, fue presentada como un "reencuentro formidable", reforzando la idea de una alianza que se mantuvo incluso durante los años de clandestinidad.

Una alianza que no se perdió

La publicación de Cerrón no pasó desapercibida. En ella, el exgobernador de Junín buscó proyectar unidad y respaldo político en un momento clave de su retorno. El gesto de compartir la foto con Balcázar, quien ocupó la presidencia interina, fue interpretado como un mensaje de cohesión dentro de su círculo cercano.

Días antes, en sus primeras apariciones públicas tras el fallo del TC, Cerrón reveló que durante su tiempo prófugo mantuvo comunicación directa con Balcázar, detallando que las conversaciones se daban mediante llamadas y mensajes. Incluso ironizó sobre la posibilidad de que Balcázar hubiera sabido su paradero.

"Si Balcázar hubiera sabido dónde estaba, quizás se hubiera animado por la recompensa de medio millón", afirmó Cerrón a mediados de agosto.

Estas afirmaciones, complementa y reafirma el vínculo entre ambos y muestran cómo Cerrón mantuvo un canal de comunicación con la máxima autoridad del país mientras se encontraba fuera del alcance de la justicia, algo que diversos usuarios, tras ver la foto más reciente entre ambos, adviertan presuntas influencias para evitar conocer su paradero.

🚨 Vladimir Cerrón reapareció este jueves tras permanecer 2 años y 10 meses con paradero desconocido, luego de que el Tribunal Constitucional anulara la prisión preventiva en su contra.



El líder de Perú Libre aseguró que nunca dejó el país y confirmó que mantuvo comunicación con... pic.twitter.com/xZ32Ixc6Vm — Bethel Noticias (@Bethel_Noticias) August 13, 2026

Cerrón y la justicia

Cerrón permaneció oculto desde octubre de 2023, cuando fue sentenciado por el caso Aeródromo Wanka y se le dictó prisión preventiva. Durante ese periodo enfrentó además procesos por lavado de activos y organización criminal. Su reaparición en agosto de 2026 se produjo luego de que el Tribunal Constitucional anulara las medidas cautelares y la Interpol retirara la alerta roja en su contra.

El encuentro con Balcázar se da en un momento en que Cerrón busca reposicionarse como líder de Perú Libre y reforzar la narrativa de persecución política. La foto y sus declaraciones apuntan a mostrar cohesión dentro de su círculo cercano, pese a las críticas que genera su retorno.

El "reencuentro" entre Cerrón y Balcázar no solo es una imagen simbólica, sino también un recordatorio de las redes de apoyo que el líder de Perú Libre mantuvo durante su clandestinidad. Al reconocer previamente que se comunicaba con el expresidente mientras estaba prófugo, Cerrón reafirma un vínculo que ahora transmite con la foto.

Lo cierto es que, con su regreso a la escena pública, busca consolidar alianzas y proyectar fuerza, mientras la justicia y la opinión pública siguen evaluando las implicancias de su prolongada ausencia.